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أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية اليوم الخميس على البحر المتوسط، في سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة، إن البلاد تشهد اليوم الخميس 29 أكتوبر طقسا خريفيا مائلا للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحارا على جنوب البلاد، ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

وأضافت أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، بنسبة حدوث نحو 30%، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوبا على مناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة. 

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث نحو 10%، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن الرياح تنشط أحيانا بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من سيناء، على فترات متقطعة.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة

وفيما يتعلق بالشبورة المائية، قالت شاكر إنها تتكون من الرابعة وحتى التاسعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.

وعن الحالة الجوية خلال الفترة من الجمعة 30 أكتوبر وحتى الثلاثاء 3 نوفمبر، توقعت استمرار الطقس الخريفي، مائلا للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارا على جنوب الصعيد، ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر. وأضافت أن الشبورة المائية تتكون خلال الفترة نفسها من الرابعة إلى التاسعة صباحا، وأن فرص سقوط الأمطار الخفيفة تستمر من الجمعة وحتى الاثنين 2 نوفمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فيما تنشط الرياح أحيانا من الأحد 1 نوفمبر وحتى الثلاثاء 3 نوفمبر على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، قالت إن القاهرة الكبرى والوجه البحري ستسجلان 26 درجة للعظمى و18 للصغرى يوم الجمعة، و27 للعظمى و18 للصغرى يوم السبت، و28 للعظمى و19 للصغرى يوم الأحد، و28 للعظمى و20 للصغرى يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضافت أن السواحل الشمالية ستسجل 24 للعظمى و18 للصغرى يوم الجمعة، و25 للعظمى و18 للصغرى يوم السبت، و27 للعظمى و18 للصغرى يوم الأحد، و26 للعظمى و18 للصغرى يوم الاثنين، و27 للعظمى و18 للصغرى يوم الثلاثاء.

وأوضحت أن شمال الصعيد سيسجل 27 للعظمى و15 للصغرى يوم الجمعة، و28 للعظمى و15 للصغرى يوم السبت، و29 للعظمى و17 للصغرى يوم الأحد، و30 للعظمى و18 للصغرى يوم الاثنين، و29 للعظمى و18 للصغرى يوم الثلاثاء.

وتوقعت أن تسجل درجات الحرارة بجنوب الصعيد 31 للعظمى و18 للصغرى يوم الجمعة، و30 للعظمى و18 للصغرى يوم السبت، و31 للعظمى و19 للصغرى يوم الأحد، و33 للعظمى و20 للصغرى يوم الاثنين، و35 للعظمى و20 للصغرى يوم الثلاثاء.

واختتمت شاكر تصريحاتها بالدعوة إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نظرا للتغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الخريف.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية اضطراب الملاحة سواحل السلوم ومطروح والعلمين الإسكندرية وبلطيم ودمياط بورسعيد والعريش سقوط أمطار الشبورة المائية

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