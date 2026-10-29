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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

البواسير والشرخ الشرجى.. عادات خاطئة وأخرى تخفف الألم

البواسير و الشرخ الشرجى..عادات خاطئة و اخرى تخفف الالم
البواسير و الشرخ الشرجى..عادات خاطئة و اخرى تخفف الالم
رنا عصمت

هناك بعض العادات الخاطئة يقوم بها الكثير يوميا تتسبب فى إصابتك بالبواسير إليك أبرز تلك العادات الخاطئة التي يمكنك تجنبها لعدم الاصابة بالبواسير وابرزها الجلوس علي المرحاض لفترة طويلة.
 

ووفقا لموقع هيلثى لاين ، نقدم لك اهم العادات التى يجب الابتعاد عنها لعدم إصابتك بالبواسير و العادات التى تخفف الالم منها.

ـ عدم الجلوس طويلًا على المرحاض:

من العادات المهمة للوقاية من البواسير تجنب قضاء فترات طويلة على المرحاض.

وتوصي الطبيبة بألا تتجاوز مدة الجلوس على المرحاض نحو 5 دقائق، مع تجنب الضغط الشديد أثناء التبرز.

كما أن استخدام الهاتف أثناء الجلوس على المرحاض قد يؤدي إلى إطالة المدة دون الانتباه، لذلك من الأفضل تجنب هذه العادة.

ـ الاهتمام بالنظافة الشخصية:

تلعب العناية بمنطقة الشرج دورًا في تقليل التهيج، وتنصح الطبيبة باستبدال ورق التواليت الخشن باستخدام الماء للتنظيف عند الإمكان.

وفي حالة السفر أو عدم توفر الماء، يمكن استخدام مناديل مبللة مناسبة كخيار عملي، مع تجنب المنتجات التي تحتوي على مواد قد تسبب تهيج الجلد.

عدة طرق علاج منزلية تساعد على التخلص من الالتهابات وآلام البواسير في دقائق معدودة.


الألوفيرا
مضاد للالتهابات ويساعد فى الحد من الالتهابات، وتساعد الحمامات الدافئة في تهدئة تهيج البواسير من خلال استخدام حمام المقعدة ، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض.


 

المراهم بدون روشتة
تساعد فى علاج التورم والالم بشكل أسرع، وإذا كنت تستخدم كريم بهيدروكورتيزون، فلا تستخدمه لأكثر من أسبوع في المرة الواحدة.الكمادات الباردة
يمكن وضع عبوات ثلج أو كمادات باردة على فتحة الشرج لتخفيف التورم وتكرر عدة مرات حسب الألم لمدة 15 دقيقة في كل مرة.
 

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البواسير والشرخ الشرجى.. عادات خاطئة وأخرى تخفف الألم

البواسير و الشرخ الشرجى..عادات خاطئة و اخرى تخفف الالم
البواسير و الشرخ الشرجى..عادات خاطئة و اخرى تخفف الالم
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