أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

شهدت أسعار السجائر المحلية والمستوردة في الأسواق، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، تفاوتًا في الأسعار بحسب النوع والعلامة التجارية، وفقًا للقائمة الواردة، إذ سجلت عدة أصناف محلية سعر 48 جنيهًا للعبوة، بينما بلغ سعر ميريت 111 جنيهًا، ومارلبورو 102 جنيه، كما سجلت منتجات التبغ المسخن أسعارًا تراوحت بين 69 و87 جنيهًا.

وتأتي متابعة أسعار السجائر اليوم في ظل ترقب المستهلكين لأي تغييرات سعرية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار وتغير تكاليف الإنتاج، وفقًا لما ورد في النص الأصلي، مع اختلاف الأسعار بين المنتجات المحلية والأجنبية وأنواع التبغ المسخن.

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كم سجلت أسعار السجائر المحلية اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026؟

تضمنت قائمة أسعار السجائر المحلية مجموعة من الأنواع التي سجلت جميعها 48 جنيهًا للعبوة، وفقًا للأسعار الواردة في النص، وتشمل أصنافًا من كليوباترا ومونديال وماتوسيان، إلى جانب بوسطن وبلمونت.

وجاءت أسعار السجائر المحلية اليوم على النحو الآتي:

كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا للعبوة.

كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا.

كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا.

كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا.

كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا.

بوسطن وبلمونت: 48 جنيهًا.

مونديال: 48 جنيهًا.

مونديال سويتش منتول وبلو بيري: 48 جنيهًا.

ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.

وتوضح القائمة تقارب أسعار الأصناف المحلية المذكورة، إذ جاءت جميعها بالسعر نفسه، وهو 48 جنيهًا للعبوة، وفقًا للبيانات المقدمة عن تعاملات اليوم الأربعاء.

ما أسعار السجائر الأجنبية اليوم في مصر؟

تختلف أسعار السجائر الأجنبية الواردة في القائمة عن أسعار الأصناف المحلية، إذ سجلت بعض العلامات التجارية مستويات سعرية أعلى، بينما جاءت أصناف أخرى بأسعار أقل نسبيًا، وفقًا للبيانات المقدمة عن الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

وفيما يلي أسعار السجائر الأجنبية المذكورة في القائمة.

ميريت: 111 جنيهًا للعبوة.

مارلبورو: 102 جنيه للعبوة.

مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا للعبوة.

إل آند إم L&M: 82 جنيهًا للعبوة.

وينستون: نحو 73 جنيهًا للعبوة، وفق النوع.

وتُظهر الأسعار الواردة اختلافًا بين العلامات التجارية والأصناف، إذ سجلت ميريت 111 جنيهًا، بينما بلغ سعر مارلبورو 102 جنيه، وجاء سعر مارلبورو كرافتد عند 79 جنيهًا، في حين سجلت إل آند إم 82 جنيهًا، ووصل سعر وينستون إلى نحو 73 جنيهًا وفق النوع.

وتظل معرفة اسم الصنف تحديدًا ضرورية عند مقارنة الأسعار، خاصة أن القائمة تذكر أن سعر وينستون يختلف وفق النوع، من دون تحديد سعر منفصل لكل صنف.

كم تبلغ أسعار التبغ المسخن HEETS وTEREA اليوم؟

شملت قائمة أسعار اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 ثلاثة منتجات من التبغ المسخن، وجاءت أسعارها وفقًا للنص المقدم على النحو الآتي.

HEETS: نحو 69 جنيهًا.

TEREA: نحو 82 جنيهًا.

TEREA Capsules: 87 جنيهًا.

وبحسب هذه الأسعار، سجل منتج HEETS نحو 69 جنيهًا، بينما بلغ سعر TEREA نحو 82 جنيهًا، ووصل سعر TEREA Capsules إلى 87 جنيهًا.

وتوضح القائمة وجود تفاوت في الأسعار بين منتجات التبغ المسخن المذكورة، وهو ما يجعل تحديد اسم المنتج بدقة أمرًا مهمًا عند الاستفسار عن السعر في الأسواق.

هل توجد زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم؟

يشير النص الأصلي إلى وجود ترقب من المستهلكين لأي زيادات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع سعر الدولار وتغير تكاليف الإنتاج، لكنه لا يحدد قرارًا جديدًا بزيادة الأسعار صدر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

ولذلك، ينبغي التمييز بين متابعة الأسعار المتداولة في الأسواق وبين الإعلان الرسمي عن أي تعديل سعري، إذ لا يكفي تفاوت الأسعار بين العلامات التجارية وحده للاستنتاج بوجود زيادة جديدة.

كما أن الأسعار المذكورة في التقرير تعكس البيانات الواردة في المادة الأصلية، ولم يجرِ التحقق منها بصورة مستقلة من مصادر رسمية أو من الشركات المنتجة لحظة إعداد التقرير، لذا يُفضّل مراجعة السعر المعلن لدى منافذ البيع قبل الاعتماد عليه.

ما أبرز أسعار السجائر التي يبحث عنها المستهلكون اليوم؟

تضم قائمة الأسعار مجموعة من العلامات التجارية المحلية والأجنبية، إلى جانب منتجات التبغ المسخن، ويمكن تلخيص أبرز الأسعار الواردة في النص في النقاط الآتية.

سعر كليوباترا كينج سايز اليوم: 48 جنيهًا.

سعر كليوباترا سوفت كوين اليوم: 48 جنيهًا.

سعر بوسطن وبلمونت اليوم: 48 جنيهًا.

سعر مونديال سويتش منتول وبلو بيري: 48 جنيهًا.

سعر ميريت اليوم: 111 جنيهًا.

سعر مارلبورو اليوم: 102 جنيه.

سعر مارلبورو كرافتد اليوم: 79 جنيهًا.

سعر إل آند إم اليوم: 82 جنيهًا.

سعر وينستون اليوم: نحو 73 جنيهًا، وفق النوع.

سعر HEETS اليوم: نحو 69 جنيهًا.

سعر TEREA اليوم: نحو 82 جنيهًا.

سعر TEREA Capsules اليوم: 87 جنيهًا.

وتوفر هذه القائمة نظرة مجمعة على الأسعار الواردة للسجائر المحلية والأجنبية والتبغ المسخن، مع ضرورة الانتباه إلى أن السعر قد يختلف بحسب الصنف المحدد، وأن القائمة لا تتضمن تفاصيل إضافية عن جميع الأنواع أو أي قرارات رسمية جديدة بشأن الأسعار.