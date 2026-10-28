القابضة توضح حقيقة توقف شحن عدادات الكهرباء

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه لا صحة مطلقاً لما أثير حول توقف شحن بعض عدادات الكهرباء

وتابعت الشركة القابضة في بيان رسمي لها على الصفحة الرسمية على فيس بوك أن شركات توزيع الكهرباء تعمل على مدار الساعة لتقديم خدماتها للجمهور.

عمليات شحن عدادات الكهرباء متاحة من خلال منظومات الشحن

وأكدت الشركة القابضة أن عمليات شحن عدادات الكهرباء متاحة من خلال منظومات الشحن بشركات توزيع الكهرباء وكذلك منافذ الشحن المتعلقة بشركات الدفع الإلكتروني (POS) وخدمات شحن العدادات تعمل بصورة جيدة.

شحن عداد الكهرباء

كما تتيح شركات توزيع الكهرباء التواصل معها عبر رقم 121 في حالة أي شكوي أو فروع الشركات المنتشرة على مستوي الجمهورية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وسهولة التواصل مع الجمهور.

يمكن شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع إما من خلال التوجه لشركة الكهرباء أو عبر الهاتف المحمول بخاصية الـ NFC أو المنافذ الإلكترونية المعتمدة.

شحن عداد الكهرباء من الهاتف المحمول

1- تأكد من أن هاتفك يدعم خاصية الـ NFC .

2. تحميل التطبيق: قم بتحميل وتثبيت التطبيق المناسب لنوع عدادك مثل تطبيق سهل (Sahl) أو My Fawry أو كهرباء خالص .

3. قراءة بيانات الكارت: افتح التطبيق، وسجّل الدخول، ثم ضع كارت الكهرباء على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات واطلاع على الرصيد الحالي.

4. إتمام الدفع ونقل الشحنة: حدد المبلغ المراد شحنه، وادفع باستخدام بطاقة الفيزا أو المحفظة الإلكترونية، ثم مرر الكارت مرة أخرى على ظهر الهاتف لتثبيت الشحنة.

5. وضع الكارت في العداد: أدخل الكارت في عداد الكهرباء لنقل الرصيد وتفعيله بشكل نهائي.