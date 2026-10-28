القاضية ممكن.. شيكو بانزا يُحرز هدفًا قاتلًا للزمالك أمام المقاولون العرب

نجح الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الزمالك، في تسجيل هدف قاتل للفريق الأبيض في شباك المقاولون العرب، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف شيكو بانزا ليمنح الزمالك التقدم في توقيت حاسم من عمر المباراة، بعدما شهد اللقاء صراعًا قويًا بين الفريقين، ونجح المقاولون العرب في العودة بالنتيجة عقب تأخره بهدف محمد حمد.

وكان محمد حمد قد افتتح التسجيل للزمالك مع بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة حاسمة من الفلسطيني عدي الدباغ، قبل أن يدرك المقاولون العرب التعادل عن طريق محمد عبد الناصر، في الدقيقة 57، بعدما اصطدمت تسديدته بعمر جابر وسكنت الشباك.

ويسعى الزمالك إلى الحفاظ على تقدمه خلال الدقائق الأخيرة، وحصد النقاط الثلاث، في مواجهة شهدت إثارة وندية بين الفريقين.