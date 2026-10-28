نهائي.. اتحاد تنس الطاولة يقرر شطب محمد ممتاز على خلفية واقعة اللاعبة زينة فاروق

في ضوء الواقعة التي شهدتها منافسات بطولة «أسبوع الأمل»، التي أُقيمت في مدينة شيفيلد الإنجليزية خلال شهر أكتوبر الجاري، والمتعلقة بظهور مدرب اللاعبة زينة فاروق، الكابتن محمد ممتاز، وهو يصفعها على الوجه عقب نهاية إحدى مبارياتها بالبطولة، عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، برئاسة اللواء أشرف حلمي، جلسة طارئة اليوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، لمناقشة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد مناقشة الواقعة، قرر مجلس إدارة الاتحاد ما يلي:

الشطب للكابتن محمد ممتاز من سجلات الاتحاد، ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق برياضة تنس الطاولة.

رفع نتائج التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لاتخاذ ما يلزم في ضوء اختصاصات كل جهة.

ويؤكد الاتحاد المصري لتنس الطاولة احترامه الكامل لحقوق جميع اللاعبين واللاعبات الأدبية والفنية والرياضية، ورفضه التام لأي ممارسات تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها الرياضة.

ويشدد الاتحاد على أن الهدف الأساسي من ممارسة الرياضة لا يقتصر على تحقيق النتائج والمنافسة، بل يمتد إلى ترسيخ قيم الاحترام والانضباط والروح الرياضية، وتوفير بيئة آمنة تحفظ كرامة اللاعبين واللاعبات وتصون حقوقهم.

ويؤكد الاتحاد المصري لتنس الطاولة أن حماية اللاعبين واللاعبات والحفاظ على كرامتهم تأتي في مقدمة أولوياته، وأنه لن يتهاون مع أي ممارسات تخالف القيم الأخلاقية والرياضية.