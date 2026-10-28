قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وليد توفيق يكشف كواليس أغنية «انزل يا جميل»: آثار الحكيم رفضت أمسك إيدها وقالت لازم نتجوز الأول
أردوغان يبحث مع ترامب هاتفيًا التطورات الإقليمية والدولية
رئيس وزراء كندا يحضر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث لتعزيز الشراكات في التجارة والاستثمار والتنمية
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟
تشكيل تشيلسي الرسمي أمام ليفربول في كأس كاراباو
الرئيسان السيسي وبوتين يبحثان تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة
مدرسة الفن والهندسة.. الزمالك يهزم المقاولون العرب بهدفي شيكو بانزا ومحمد حمد في الدوري
الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون
سعر سبائك الذهب اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. سبيكة 10 جرامات بكام؟
قفزة في السياحة الروسية لمصر.. بوتين يكتشف أرقامًا قياسية خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي
الرئيسان السيسي وبوتين يبحثان تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة
القاضية ممكن.. شيكو بانزا يُحرز هدفًا قاتلًا للزمالك أمام المقاولون العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائي.. اتحاد تنس الطاولة يقرر شطب محمد ممتاز على خلفية واقعة اللاعبة زينة فاروق

محمد ممتاز
محمد ممتاز
عمرو مصطفى

في ضوء الواقعة التي شهدتها منافسات بطولة «أسبوع الأمل»، التي أُقيمت في مدينة شيفيلد الإنجليزية خلال شهر أكتوبر الجاري، والمتعلقة بظهور مدرب اللاعبة زينة فاروق، الكابتن محمد ممتاز، وهو يصفعها على الوجه عقب نهاية إحدى مبارياتها بالبطولة، عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، برئاسة اللواء أشرف حلمي، جلسة طارئة اليوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، لمناقشة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد مناقشة الواقعة، قرر مجلس إدارة الاتحاد ما يلي:

 

الشطب للكابتن محمد ممتاز من سجلات الاتحاد، ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق برياضة تنس الطاولة.

رفع نتائج التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لاتخاذ ما يلزم في ضوء اختصاصات كل جهة.

ويؤكد الاتحاد المصري لتنس الطاولة احترامه الكامل لحقوق جميع اللاعبين واللاعبات الأدبية والفنية والرياضية، ورفضه التام لأي ممارسات تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها الرياضة.

ويشدد الاتحاد على أن الهدف الأساسي من ممارسة الرياضة لا يقتصر على تحقيق النتائج والمنافسة، بل يمتد إلى ترسيخ قيم الاحترام والانضباط والروح الرياضية، وتوفير بيئة آمنة تحفظ كرامة اللاعبين واللاعبات وتصون حقوقهم.

ويؤكد الاتحاد المصري لتنس الطاولة أن حماية اللاعبين واللاعبات والحفاظ على كرامتهم تأتي في مقدمة أولوياته، وأنه لن يتهاون مع أي ممارسات تخالف القيم الأخلاقية والرياضية.

شيفيلد الإنجليزية محمد ممتاز زينة فاروق تنس الطاولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

نادر السيد

القصة الكاملة لأزمة نادر السيد حارس الزمالك السابق وحكاية الـ 100 ألف دولار

ترامب ونتنياهو

أول تعليق من ترامب على انتخابات إسرائيل: نتنياهو نجا من هزيمة ساحقة

انتشار البوست بصفحات المعلمين

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

بالصور

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

أسعار أم جي 6 موديل 2019 المستعملة في مصر

ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019
ام جى 6 موديل 2019

سيارات تحيا مصر للشباب.. 5 شروط للحصول على المركبات المعفاة من الجمارك

مبادرة سيارات تحيا مصر
مبادرة سيارات تحيا مصر
مبادرة سيارات تحيا مصر

لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز

لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز
لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز
لمرضى البواسير.. أطعمة يُفضل تقليلها لتجنب الإمساك وتخفيف الألم أثناء التبرز

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد