أردوغان يبحث مع ترامب هاتفيًا التطورات الإقليمية والدولية

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط.

وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات بين أنقرة وواشنطن وتطوير التعاون المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي الاتصال في وقت تكثف فيه تركيا تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء التوترات في المنطقة، خاصة في ظل المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وانعكاسات ذلك على أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وتؤكد أنقرة أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتسوية الخلافات، وتجنب اتساع نطاق الصراع، مع دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما تتزامن هذه الاتصالات مع تحركات تركية بالتنسيق مع عدد من الدول الإقليمية، بينها السعودية وباكستان ومصر، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية، وسبل خفض التصعيد، وضمان أمن الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.

وتعكس المباحثات استمرار التواصل بين الرئيسين بشأن القضايا الاستراتيجية التي تؤثر في العلاقات التركية الأمريكية، ومستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق السياسي والدبلوماسي لتجنب مزيد من التوترات.