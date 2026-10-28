هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

حسم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، الجدل بشأن مدى إمكانية تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس هذا العام ، بعد مطالب منح الطلاب اجازة في شهر رمضان.
وقال الدكتور تامر شوقي في بيان له : من المتوقع عدم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس ولو يوما واحدا لعدة أسباب:
- حرص الوزارة على إطالة العام الدراسي لمدة ١٨٣ يوما بما يتوافق مع المعايير العالمية
- رفض الوزارة تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الاول أسبوعا رغم أنه طويل نسبيا
- أن الفصل الدراسي الثاني قصير بطبيعته لوجود أعياد دينية ووطنية وقومية فيه تقلل من مدته فعليا
- الشكاوى من حجم بعض المناهج يتطلب إتاحة وقت أكبر لتدريسها وليس تقليص الوقت.
- تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني سيتبعه ضغط الامتحانات الشهرية مما سيرهق الطلاب وأولياء الأمور.
- تأجيل الدراسة سيربك الخطة الزمنية للعام الدراسي المحددة مسبقا
وكان قد رصد موقع صدى البلد ، انتشارا واسعا لمنشور مطالبة وزير التربية والتعليم يجعل شهر رمضان اجازة في المدارس للطلاب والمعلمين ، انتشارا واسعا على صفحات المعلمين على فيس بوك .
جاء ذلك بعد أن نشر عمرو عمرو الخولي معلم لغة عربية مناشدة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف منذ ساعات ، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، قال فيها : "أنا بناشد سيادة وزير التربية والتعليم ومحتاج صوت أولياء الأمور كلها معايا، ياريت لو ناخد شهر رمضان أجازة بين الترمين ، يعني الإجازة متكونش ١٥ يوم عايزينها ٣٠ يوم إللي هما شهر رمضان ، للتخفيف على الطلاب وأولياء الأمور ، لو حتى هنخصم من إجازة آخر السنة .. لإن في رمضان بيبقى مفيش تركيز من الولاد والمدرسين بنسبة كبيرة
فبمجرد نشر هذا المنشور على صفحة المعلم المذكور ، بدأ عددا من المعلمين في نسخه ونشره بنفس النص على صفحاتهم على فيس بوك ، تأييدا لهذه المناشدة أملا منهم أن تنظر وزارة التربية والتعليم في مدى امكانية الاستجابة للتخفيف على الطلاب .