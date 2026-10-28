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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حسم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، الجدل بشأن مدى إمكانية تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس هذا العام ، بعد مطالب منح الطلاب اجازة في شهر رمضان.

وقال الدكتور تامر شوقي في بيان له : من المتوقع عدم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس ولو يوما واحدا لعدة أسباب:

  • حرص الوزارة على إطالة العام الدراسي لمدة ١٨٣ يوما بما يتوافق مع المعايير العالمية
  • رفض الوزارة تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الاول أسبوعا رغم أنه طويل نسبيا
  • أن الفصل الدراسي الثاني قصير بطبيعته لوجود أعياد دينية ووطنية وقومية فيه تقلل من مدته فعليا
  • الشكاوى من حجم بعض المناهج يتطلب إتاحة وقت أكبر لتدريسها وليس تقليص الوقت.
  • تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني سيتبعه ضغط الامتحانات الشهرية مما سيرهق الطلاب وأولياء الأمور.
  • تأجيل الدراسة سيربك الخطة الزمنية للعام الدراسي المحددة مسبقا

وكان قد رصد موقع صدى البلد ، انتشارا واسعا لمنشور مطالبة وزير التربية والتعليم يجعل شهر رمضان اجازة في المدارس للطلاب والمعلمين ، انتشارا واسعا على صفحات المعلمين على فيس بوك .

جاء ذلك بعد أن نشر عمرو عمرو الخولي معلم لغة عربية مناشدة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف منذ ساعات ، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، قال فيها : "أنا بناشد سيادة وزير التربية والتعليم ومحتاج صوت أولياء الأمور كلها معايا، ياريت لو ناخد شهر رمضان أجازة بين الترمين ، يعني الإجازة متكونش ١٥ يوم عايزينها ٣٠ يوم إللي هما شهر رمضان ، للتخفيف على الطلاب وأولياء الأمور ، لو حتى هنخصم من إجازة آخر السنة .. لإن في رمضان بيبقى مفيش تركيز من الولاد والمدرسين بنسبة كبيرة

فبمجرد نشر هذا المنشور على صفحة المعلم المذكور ، بدأ عددا من المعلمين في نسخه ونشره بنفس النص على صفحاتهم على فيس بوك ، تأييدا لهذه المناشدة أملا منهم أن تنظر وزارة التربية والتعليم في مدى امكانية الاستجابة للتخفيف على الطلاب .

الفصل الدراسي الثاني تأجيل الفصل الدراسي الثاني المدارس شهر رمضان

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