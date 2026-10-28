مُسيّرتان مُفخختان تنفجران فوق المنصوري وقصف مدفعي وعمليات نسف إسرائيلية في جنوب لبنان

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شهد جنوب لبنان تصعيدًا ميدانيًا؛ إذ انفجرت مسيّرتان مفخختان فوق بلدة المنصوري في قضاء صور، بعدما حلّقتا على علو منخفض فوق بلدات المنصوري والقليلة وبيوت السياد.

وفي قضاء مرجعيون، استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي سهل مرجعيون، في إطار الاعتداءات المتواصلة على مناطق الجنوب.

كما نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف في بلدة دير ميماس، بعدما أبلغت قوات الاحتلال أهالي البلدة بضرورة فتح النوافذ، تمهيدًا لتنفيذ تفجير ضخم في محيطها.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المناطق الجنوبية، وسط تصاعد الاعتداءات والتفجيرات التي تطال البلدات الحدودية.