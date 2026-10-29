وزير الرياضة يهنئ لطفي السقعان وزملاءه بعد فوزهم في انتخابات رابطة النقاد الرياضيين

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لطفي السقعان بفوزه برئاسة رابطة النقاد الرياضيين، كما هنّأ أعضاء المجلس الجديد الذين أسفرت نتائج الانتخابات اليوم عن فوزهم.

وجاءت النتائج كالتالي:

لطفي السقعان رئيساً، وأحمد إسماعيل نائباً للرئيس، وعادل عزام أميناً للصندوق، فيما فاز بعضوية المجلس كل من أحمد عادل، وجودة أبو النور، وهشام أبو حديد، وهاني عبد الصبور، وعبد الناصر سليمان، ومحمد صلاح.

وقال الوزير إن الرابطة تضم أسماء لها حضورها في الوسط الرياضي، وإنه يتطلع إلى أن يواصل المجلس الجديد دوره في دعم الإعلام الرياضي،مؤكدا علي أهمية الدور الذي تقوم به رابطة النقاد الرياضيين في دعم الحركة الرياضية، ودعم معايير الأداء المهني في الإعلام الرياضي.

وأضاف أن التعاون بين الوزارة والرابطة وأعضائها مستمر ومتواصل ، بما يخدم قطاعي الشباب والرياضة في مصر، متمنياً للمجلس التوفيق في مهامه.