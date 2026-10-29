بنفس السعر.. موعد مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تنفيذ نحو 65 تكليفًا أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب منتدى مصر 2026، ضمن خطة تمتد حتى عام 2030، موضحًا أن الوزارات بدأت التحرك سريعًا لتنفيذ التكليفات والإعلان عنها وشرحها للمواطنين، مع وضع الخطط التنفيذية اللازمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتورة منة فاروق، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مستهدف رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي إلى 15 ألف جنيه، إلى جانب مستهدفات النمو وخفض التضخم، يرتبط بانتهاء العام المالي 2029-2030.

وأوضح أن زيادة أجور المعلمين ستتراوح بين 5000 و6000 جنيه لكل معلم وفقًا للدرجة الوظيفية، على مرحلتين خلال العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029، بينما تعمل وزارة التعليم العالي على إعداد تصور لزيادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تمهيدًا للإعلان عنها.

وأشار إلى اتخاذ قرارات تنفيذية أخرى، تشمل توفير 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، ومضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه اعتبارًا من الأول من نوفمبر، ومنح مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024 خصمًا بنسبة 30% من الاستهلاك لمدة ستة أشهر لتصحيح أوضاعهم.

وتابع، أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات عقدت اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تصاعد التوترات الإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد.

توافر السلع

وأكد أن الاجتماع شدد على تأمين مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية ومنتجات الطاقة والأسمدة والأدوية، إلى جانب اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي ورفع جاهزية مؤسسات الدولة، مع استمرار الاجتماعات لمتابعة تطورات الأوضاع وتأثيراتها على توافر السلع وأسعارها.

