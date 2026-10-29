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مائل للحرارة نهارا .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مائل للحرارة نهارا .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم /الخميس/ طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وأوضح خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية المتوقعة تشمل تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد جنوبًا إلى مناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية، وبعض المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من سيناء، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين وثلاثة أمتار، مع رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر ومترين، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 18

العاصمة الجديدة 28 17

6 اكتوبر 27 16

بنها 28 18

دمنهور 27 17

وادى النطرون 28 16

كفر الشيخ 27 17

بلطيم 26 19

المنصورة 27 17

الزقازيق 28 18

شبين الكوم 27 17

طنطا 27 17

دمياط 28 19

بورسعيد 27 20

الاسماعيلية 29 17

السويس 28 17

العريش 29 18

رفح 28 17

رأس سدر 30 19

نخل 28 14

كاترين 24 11

الطور 29 21

طابا 28 16

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 30 21

الاسكندرية 27 18

العلمين 26 17

مطروح 25 17

السلوم 24 16

سيوة 27 14

رأس غارب 29 20

سفاجا 30 21

مرسى علم 29 22

شلاتين 32 24

حلايب 29 25

أبو رماد 30 21

مرسى حميرة 31 24

أبرق 32 22

جبل علبة 31 22

رأس حدربة 29 24

الفيوم 28 17

بني سويف 29 17

المنيا 29 16

أسيوط 30 16

سوهاج 31 17

قنا 32 18

الأقصر 31 18

أسوان 32 19

الوادى الجديد 31 16

أبوسمبل 33 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 37 27

المدينة 36 23

الرياض 37 22

المنامة 33 28

أبوظبى 35 26

الدوحة 34 27

الكويت 33 24

دمشق 23 13

بيروت 26 20

عمان 22 13

القدس 23 15

غزة 28 19

بغداد 33 22

مسقط 31 27

صنعاء 25 09

الخرطوم 37 26

طرابلس 24 17

تونس 24 15

الجزائر 22 11

الرباط 25 13

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 15 07

إسطنبول 16 10

إسلام آباد 28 15

نيودلهى 27 19

جاكرتا 32 25

بكين 20 06

كوالالمبور 32 22

طوكيو 18 10

أثينا 17 12

روما 21 09

باريس 16 06

مدريد 21 10

برلين 12 07

لندن 15 08

مونتريال 12 08

موسكو 11 03

نيويورك 20 12

واشنطن 21 11

نواكشوط 37 24

أديس أبابا 24 09

لأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة القاهرة الكبرى

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