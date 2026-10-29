بعد زيادة الأسعار.. 5 سيارات جديدة تقترب من مليون جنيه في مصر

مع استمرار التغيرات السعرية في سوق السيارات المصري، اقتربت أسعار عدد من الطرازات الجديدة من حاجز المليون جنيه، لتصبح المقارنة بين المحركات وناقلات الحركة والأسعار من أبرز العوامل التي يعتمد عليها المشترون قبل اتخاذ قرار الشراء.

ولذلك يبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا لدفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أرخص 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري.

1- هيونداي فينيو

تعتمد هيونداي فينيو المجمعة محليا على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، وتبلغ القوة القصوى للمحرك 123 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 153 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بما يوفر منظومة تشغيل موجهة للاستخدام اليومي داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

وتبدأ أسعار هيونداي فينيو من 889 ألف جنيه للفئة الأولى Blaze، بينما يصل سعر الفئة الثانية Redline إلى 965 ألف جنيه، وذلك بعد الزيادات السعرية التي شهدها الطراز خلال أكتوبر الجاري.

2- جيلي إمجراند

تعتمد جيلي إمجراند موديل 2027 على محرك بنزين سعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 120 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

وتبدأ أسعار جيلي إمجراند موديل 2027 من 859 ألف جنيه لفئة Comfort، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 959 ألف جنيه.

3- شيري تيجو 4 برو

تتوفر شيري تيجو 4 برو بمحرك سعة 1.5 لتر في الفئتين الأولى والثانية، وتبلغ القوة القصوى 111 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 132 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، لتوفير أداء يتناسب مع الاستخدام اليومي والتنقل داخل المدن.

أما الفئة الأعلى Luxury Turbo، فتعتمد على محرك سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 145 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر.

وتبدأ أسعار شيري تيجو 4 برو من 915 ألف جنيه لفئة Comfort، وترتفع إلى 955 ألف جنيه لفئة Luxury، بينما يبلغ سعر الفئة الأعلى Luxury Turbo نحو مليون و15 ألف جنيه.

4- شيري أريزو 6 GT

تعتمد شيري أريزو 6 GT موديل 2027 على محرك بنزين سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، وتبلغ قوته القصوى 145 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

وتبدأ أسعار شيري أريزو 6 GT موديل 2027 من 915 ألف جنيه لفئة Comfort، بينما يصل سعر الفئة الثانية Luxury إلى مليون و15 ألف جنيه.

5- هيونداي إلنترا AD

تعتمد هيونداي إلنترا AD المجمعة محليا على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، يولد قوة تبلغ 127.5 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 155 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

وتبدأ أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2027 من مليون و50 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا إلى مليون و265 ألف جنيه.