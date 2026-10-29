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اتحاد تنس الطاولة يُقرّر الشطب النهائي للمدرب محمد ممتاز بعد واقعة صفع اللاعبة زينة فاروق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد تنس الطاولة يُقرّر الشطب النهائي للمدرب محمد ممتاز بعد واقعة صفع اللاعبة زينة فاروق

محمد ممتاز
محمد ممتاز
رباب الهواري

قرّر اتحاد تنس الطاولة المصري الشطب النهائي للمدرب محمد ممتاز، مع منعه من ممارسة أي نشاط رياضي، على خلفية الواقعة التي شهدتها بطولة «أسبوع الأمل» لتنس الطاولة في إنجلترا، والتي تضمنت قيام المدرب بصفع اللاعبة زينة فاروق، في حادثة أثارت ردود فعل واسعة داخل الوسط الرياضي.

وجاء قرار الاتحاد في إطار التعامل الحاسم مع الواقعة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل الرياضي، بما يضمن حماية اللاعبين واللاعبات من أي تصرفات تتنافى مع مبادئ الاحترام والانضباط.

إحالة نتائج التحقيقات إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية

وفي سياق متصل، قرر اتحاد تنس الطاولة إحالة نتائج التحقيقات الخاصة بالواقعة إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للاختصاصات واللوائح المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة، وضمان التعامل معها بصورة رسمية، بما يعكس حرص الجهات الرياضية المعنية على تطبيق اللوائح ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات داخل المنظومة الرياضية.

الاتحاد يؤكد عدم التهاون مع التجاوزات

وشدد اتحاد تنس الطاولة على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات تمس كرامة اللاعبين واللاعبات، مؤكدًا أن احترام الرياضيين وحماية حقوقهم يمثلان أحد المبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم العلاقة بين المدربين واللاعبين داخل مختلف المنافسات.

كما أكد الاتحاد أهمية توفير بيئة رياضية آمنة وصحية، تقوم على الاحترام المتبادل والانضباط والالتزام بالروح الرياضية، بما يساعد اللاعبين واللاعبات على تطوير مستواهم وتحقيق أفضل النتائج بعيدًا عن أي ممارسات غير مقبولة.

ويعكس القرار توجه اتحاد تنس الطاولة نحو مواجهة السلوكيات المخالفة للقيم الرياضية، والتأكيد على أن الحفاظ على كرامة اللاعبين وسلامتهم مسؤولية أساسية تقع على عاتق جميع العاملين في المجال الرياضي

محمد ممتاز تنس الطاولة اخبار الرياضة تنس

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