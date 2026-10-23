بعد ضربه لها بإنجلترا.. وزير الرياضة يوجه بوقف مدرب زينة فاروق لاعبة تنس الطاولة

وجه وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، اللجنة الأولمبية المصرية، والاتحاد المصري لتنس الطاولة، باتخاذ الإجراءات الفورية والصارمة المتضمنة “وقف مدرب تنس الطاولة (مدرب زينة فاروق) عن ممارسة أي نشاط؛ على إثر ما أظهرته مقاطع فيديو ارتكابه جريمة ضرب لاعبة تنس الطاولة الطفلة زينة فاروق، خلال مشاركتها ضمن منافسات ”أسبوع الأمل العالمي للاعبين واللاعبات تحت 12 سنة"، والذي أقيم في مدينة شيفلد الإنجليزية.

وزير الرياضة يوجه الأولمبية واتحاد تنس الطاولة بوقف مدرب زينة فاروق

وتضمن تكليف وزير الشباب والرياضة، قيام اللجنة والاتحاد، بالبدء الفوري فىي التحقيقات، وفق اللوائح والقوانين، أخذا بعين الاعتبار عدم التهاون في تشديد العقوبات المقررة قانونا؛ بالنظر إلى ملابسات قيامه بضرب لاعبة في سن الطفولة، فضلاً عن تواجدهم في منافسات مقامة خارج مصر، الأمر الذي يقتضي معه توقيع أقصى العقوبات التي تقررها اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر؛ درءا لعدم تكرار مثل تلك الأفعال مستقبلاً.

كما شدد الوزير، على ضرورة قيام اللجنة الأولمبية المصرية، بالتعميم على الاتحادات الرياضية، بـ"الاضطلاع بدورها في التنبيه على كل المنتسبين لها من مجال إدارات وفنيين وإداريين، بالعمل في إطار الروح الرياضية، وما تقرره نصوص اللوائح والقوانين المنظمة للمنافسات والتدريبات والممارسات الرياضية المختلفة".