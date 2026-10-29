البابا تواضروس: خدمة الكلمة مسؤولية أساسية تقوم على أمانة النص والإيمان

تناول قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مسؤولية الخادم في تقديم كلمة الله بأمانة، موضحًا دور القراءة والوعظ والتعليم في بناء حياة روحية سليمة، وذلك خلال عظة الأربعاء الأسبوعية بالمقر البابوي بالقاهرة.

«قانون خدمة الكلمة»

وجاءت العظة ضمن الحلقة الحادية والعشرين من سلسلة «قوانين روحية للحياة»، تحت عنوان «قانون خدمة الكلمة»، حيث أكد قداسته أن القراءة الكنسية تحمي من الانتقائية، والوعظ يستهدف توبة النفوس وخلاصها، بينما يهدف التعليم إلى ترسيخ الإيمان الأرثوذكسي ونقله من جيل إلى جيل.

وشدد البابا على أن خدمة الكلمة ليست خدمة بسيطة، بل مسؤولية أساسية تتطلب الأمانة للنص الإنجيلي، ومراعاة احتياجات النفوس، والدقة في تعليم الإيمان المستقيم.