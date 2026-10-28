بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

طرح المطرب والملحن عماد كمال أغنيته الجديدة "مش خسارة" والتي انتهى من تسجيلها مؤخرا وقام بنشرها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية مش خسارة كلمات هيثم سليم .. الحان عماد كمال .. تسجيل ميكس وماستر رامي المصري .. جيتارات أحمد حسين .. بييز جيتار سيكا .. صولو اورج محمود شاهي .. فوتوغرافيا شريف صفوت .. ديزاين الصورة محمد اسماعيل .. Produced By Wks عماد موسى.

تقول كلمات أغنية مش خسارة :- أنا عمري ماكان يجي فبالي استحمل انك تفارقني لكن انت قدرت تخليني

لما أسمع سيرتك تضايقني ورصيد الحب خلص خالص

وعليك كان هو مسكتني

مش خسارة

اني اسابلك كل حاجة

مش خسارة

اني افرط في السنين واشتري روحي اللي داقت

من هواك طعم المرارة واهدم اللي مابنا حالا

نقطة وانتهت العبارة...



انا عايزاك برضو تكون فاهم

بُعدك مابقاش بيخوفتي

ولو انت خلاص اخر واحد فالدنيا لايمكن هاتشوفني ولا تحلم ولا يجي فبالك

ان فراقك هيموتني.

الجدير بالذكر أن أغنية المصريين التي قام بغنائها المطرب حمادة هلال هي من الحان عماد كمال خلال الندوة التثقيفية ال 44 التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الجديدة احتفالا بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة.

من ناحية أخرى شارك أيضا عماد كمال خلال أوبريت ملحمة العبور من الحان الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي والذي أحياه الفنان القدير محمد الحلو على خشبة مسرح البالون احتفالا بذكرى إنتصارات أكتوبر.