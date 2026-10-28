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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة أزمة إمام عاشور مع الأهلي.. ماذا حدث في ملف الإصابة والعروض؟

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال ظهورها عبر برنامج «ملعب أون»، تفاصيل جديدة بشأن إصابة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، وحقيقة العروض المالية التي ارتبطت بإمكانية رحيله عن الفريق، خاصة الأنباء المتداولة حول وصول عرض بقيمة 8 ملايين دولار قبل تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأكدت ريهام حمدي أن إمام عاشور يعاني بالفعل من بعض الالتهابات في منطقة الحوض والعضلة الضامة، موضحة أن هذه المشكلة ليست جديدة، بل يعاني منها اللاعب منذ فترة، وكانت موجودة أيضًا خلال وجوده مع منتخب مصر.

وأوضحت أن هناك اختلافًا في وجهات النظر بين اللاعب والنادي الأهلي بشأن طبيعة الإصابة وتأثيرها عليه، إذ يرى النادي أن عددًا من اللاعبين يعانون من التهابات مشابهة في الحوض والعضلة الضامة، وأن ذلك لا يمنع بالضرورة المشاركة في المباريات، بينما يتمسك إمام عاشور بأنه لا يدعي الإصابة ولا يتهاون في أداء واجباته تجاه الفريق، مؤكدًا أن الآلام لا تزال تؤثر عليه حتى الآن.

حقيقة عرض الـ8 ملايين دولار لضم إمام عاشور

وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول تلقي الأهلي عرضًا بقيمة 8 ملايين دولار لبيع إمام عاشور قبل تجديد عقده بـ48 ساعة فقط، نفت ريهام حمدي صحة هذه الرواية، مؤكدة أنها تحققت من مصدرين، أحدهما داخل النادي الأهلي والآخر من جانب اللاعب.

وأشارت إلى أن المعلومات التي حصلت عليها تؤكد عدم وصول أي عرض رسمي بهذه القيمة إلى الأهلي، سواء قبل تجديد عقد اللاعب بـ48 ساعة أو خلال فترة الانتقالات بالكامل.

وأضافت أن العروض التي ارتبطت بإمام عاشور تمثلت في عرض من أحد الأندية التركية، لكن الأهلي رفضه بسبب طريقة السداد التي تضمنت أقساطًا طويلة الأجل.

كما كشفت عن حدوث تواصل هاتفي من جانب نادي الجزيرة الإماراتي، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب، دون تقديم عرض رسمي، إذ اقتصر الأمر على سؤال النادي الإماراتي عن موقف الأهلي من فكرة ضم إمام عاشور وقيمة المقابل المالي المطلوب.

وأوضحت أن الأهلي حدد رقمًا ماليًا كبيرًا مقابل الاستغناء عن اللاعب، لتنتهي المكالمة دون استكمال المفاوضات أو تجديد التواصل من جانب النادي الإماراتي.

واختتمت ريهام حمدي تصريحاتها بالتأكيد على أن رواية وصول عرض بقيمة 8 ملايين دولار لضم إمام عاشور قبل تجديد عقده لا تتفق مع المعلومات التي حصلت عليها من مصدريها، في ظل استمرار الجدل حول إصابة اللاعب ومستقبله مع النادي الأهلي.

الناقدة الرياضية ريهام حمدي إصابة إمام عاشور النادي الأهلي إمام عاشور عرض الـ8 ملايين دولار

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