سهام صالح: إمام عاشور ومحمد هاني في قائمة منتخب مصر بالمعسكر المقبل

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن موقف إمام عاشور ومحمد هاني، ثنائي النادي الأهلي، من الانضمام إلى قائمة منتخب مصر خلال المعسكر المقبل، بقيادة حسام حسن.

وأكدت سهام صالح أن الثنائي سيكون حاضرًا ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني، تمهيدًا للاستعانة بجهودهما خلال الفترة المقبلة، بصرف النظر عن موقفهما مع الأهلي.

وأشارت إلى أن اختيارات حسام حسن ستعتمد على رؤيته الفنية واحتياجات المنتخب، في ظل سعي الجهاز الفني لتجهيز العناصر المناسبة للاستحقاقات المقبلة، بما يضمن الحفاظ على قوة المنتخب الوطني وجاهزيته للمنافسات القادمة.