ليس أحمد رضا وحده.. سهام صالح تكشف غضب نجوم الأهلي من مقاعد البدلاء

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن حدوث مشادة بين أحمد رضا والمدرب عموتة، قبل مواجهة القناة.

وأوضحت سهام صالح أن أحمد رضا شعر بالضيق عقب استبعاده من قائمة الفريق للمباراة، في ظل رغبته في المشاركة وإثبات قدراته، وهو ما أثار تساؤلات حول حقيقة وجود خلاف بين الطرفين.

كما أشارت إلى أن زيزو يشعر بالضيق عندما يجلس على مقاعد البدلاء، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على إمام عاشور ومحمد هاني، في إشارة إلى رغبة اللاعبين في المشاركة بصورة مستمرة والحصول على فرصة داخل الملعب.