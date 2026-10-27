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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أهلي جدة يهزم الغرافة بثنائية ويحقق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة

اهلي جدة
اهلي جدة
حمزة شعيب

حقق الأهلي السعودي فوزًا مهمًا على حساب الغرافة القطري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليحصد الفريق السعودي ثلاث نقاط ثمينة في مشواره القاري.

وافتتح الإنجليزي إيفان توني التسجيل لصالح الأهلي مبكرًا، بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، قبل أن ينجح الغرافة في إدراك التعادل عن طريق فلورينيل كومان في الدقيقة 53.

واستمرت محاولات الفريقين لحسم المواجهة، حتى نجح ماتيوس جونسالفيس في تسجيل هدف الفوز للأهلي بالدقيقة 86، ليمنح فريقه انتصارًا مهمًا بنتيجة 2-1.

طرد سيدو سانو يمنح الأهلي أفضلية في الدقائق الأخيرة

شهدت المباراة نقطة تحول مهمة في الدقيقة 77، بعدما تعرض سيدو سانو، لاعب الغرافة، للطرد إثر حصوله على البطاقة الحمراء، ليكمل الفريق القطري اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل الأهلي النقص العددي في صفوف منافسه، وكثف ضغطه الهجومي خلال الدقائق الأخيرة، حتى تمكن ماتيوس جونسالفيس من تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 86، ليحسم النقاط الثلاث لصالح الفريق السعودي.

ترتيب الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة

رفع الأهلي السعودي رصيده إلى 4 نقاط، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما بقي الغرافة القطري دون نقاط في المركز الثالث عشر، وفقًا للترتيب الوارد في بيانات المباراة.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الجولات المقبلة، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، فيما يأمل الغرافة في استعادة توازنه وتعويض خسارته.

تشكيل الأهلي السعودي أمام الغرافة

  • حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي.
  • خط الدفاع: سعيد باعطية، محمد سليمان بكر، روجير إيبانيز، سعد بالعبيد.
  • خط الوسط: أرتيم بوندارينكو، زياد الجهني، إدوارد سبيرتسيان.
  • خط الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو، ماتيوس جونسالفيس، إيفان توني.

تشكيل الغرافة القطري أمام الأهلي

  • حراسة المرمى: أحمد كوني.
  • خط الدفاع: عبد الرحمن فايز آل رشيدي، جانج هيون سو، سيدو سانو، سيف الدين فضل الله.
  • خط الوسط: فابريسيو دياز، فرجاني ساسي.
  • خط الهجوم: آدم وناس، ريان آل علي، فلورينيل كومان، علاء الدين حسن.

وبهذا الانتصار، يبعث الأهلي السعودي برسالة قوية لمنافسيه في البطولة القارية، بعدما حسم مواجهة صعبة أمام الغرافة، مستفيدًا من الضغط الهجومي في الدقائق الأخيرة ليحقق فوزًا ثمينًا في سباق المنافسة على التأهل.

الأهلي السعودي دوري أبطال آسيا أبطال آسيا

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