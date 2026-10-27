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هاري كين بعد التتويج بالكرة الذهبية: لا أجد الكلمات للتعبير عن سعادتي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاري كين بعد التتويج بالكرة الذهبية: لا أجد الكلمات للتعبير عن سعادتي

هاري كين
هاري كين
رباب الهواري

عبّر النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل محطة استثنائية في مسيرته الكروية، وموجهًا الشكر إلى زملائه في الفريق البافاري ومنتخب إنجلترا، إلى جانب ناديه السابق توتنهام هوتسبير.

واستهل كين حديثه عقب تسلمه الجائزة بكلمات عكست حجم مشاعره، قائلًا: «واو، واو، واو! لا أجد كلمات كافية للتعبير عما أشعر به في هذه اللحظة». وأشار إلى أن وجوده في لندن خلال الحفل جعل المناسبة أكثر تميزًا بالنسبة إليه، معتبرًا أن العاصمة الإنجليزية كانت فأل خير عليه في هذه الليلة الاستثنائية.

كين يهدي الجائزة إلى زملائه في منتخب إنجلترا

وأكد قائد منتخب إنجلترا أن هذا الإنجاز لا يخصه وحده، بل يمثل ثمرة العمل الجماعي والمجهود الذي بذله مع زملائه في المنتخب، مشددًا على أن الجائزة تحمل قيمة خاصة بالنسبة إليه، في ظل الدعم الذي تلقاه طوال مشواره الدولي.

كما أعرب مهاجم بايرن ميونخ عن امتنانه لمجلة فرانس فوتبول والجهات المنظمة لحفل الكرة الذهبية، مشيدًا بالمناسبة التي تجمع أبرز نجوم كرة القدم العالمية وتحتفي بإنجازاتهم.

بايرن ميونخ وتوتنهام في رسالة شكر مؤثرة

وحرص كين على توجيه رسالة تقدير إلى نادي بايرن ميونخ، مؤكدًا أن اللعب بقميص العملاق الألماني يمثل شرفًا كبيرًا وامتيازًا في مسيرته الاحترافية.

وقال النجم الإنجليزي إنه يشعر بسعادة كبيرة لإعادة هذه الجائزة إلى مدينة ميونخ، مشيرًا إلى أن زملاءه في الفريق كان لهم دور أساسي في وصوله إلى هذا الإنجاز، وأنه لم يكن ليحققه بمفرده.

ولم ينسَ كين بداياته مع توتنهام هوتسبير، النادي الذي انضم إليه عندما كان في الحادية عشرة من عمره، مؤكدًا أن الفريق اللندني منحه الفرصة لتحقيق حلمه في كرة القدم.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن رحلته مع توتنهام شكلت أساسًا مهمًا لما وصل إليه اليوم، معتبرًا أن تتويجه بالكرة الذهبية يمثل ثمرة سنوات طويلة من العمل والتضحيات، ومؤكدًا تقديره لكل من ساهم في رحلته حتى اعتلاء منصة التتويج

هاري كين اخبار الرياضة الكرة الذهبية كوره عالمية

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