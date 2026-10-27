محافظ أسيوط يزور مصابي حادث لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.. صور

زار اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مصابي حادث السير من لاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي والمدربين المرافقين لهم، بمستشفى هيئة الشرطة بمدينة أسيوط، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، عقب تعرضهم لحادث بنطاق محافظة المنيا أثناء عودتهم من القاهرة بعد المشاركة في بطولة الجمهورية للجودو، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة إلى أسرهم سالمين في أقرب وقت.

جاء ذلك بحضور اللواء طبيب تامر شنب، وكيل قطاع الخدمات الطبية لمنطقة وسط وجنوب الصعيد، واللواء طبيب محمود صدقي، مدير مستشفى هيئة الشرطة، والعميد طبيب هيثم الخطيب، مساعد مدير المستشفى للقسم الداخلي، والدكتور أحمد إبراهيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وحسين محمد، مدير الإدارة العامة للرياضة، وهناء مختار عبد الحميد، مدير إدارة الضمان والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من أطباء المستشفى وأسر اللاعبين.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين الموجودين بالمستشفى، والبالغ عددهم 13 لاعبًا ولاعبة ومدربًا، واستمع إلى شرح مفصل من الفريق الطبي بشأن تطورات حالتهم والخطة العلاجية المقررة، في ظل إجراء تدخلات جراحية لثلاث حالات، واستمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لبقية المصابين. كما حرص على تقديم الهدايا والمساعدات المادية لهم، دعمًا لحالتهم المعنوية، مؤكدًا ضرورة مواصلة المتابعة الطبية الدقيقة وتوفير جميع أوجه الرعاية اللازمة حتى اكتمال تعافيهم.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع استمرار التواصل مع إدارة المستشفى والفرق الطبية للاطمئنان على استقرار حالاتهم ومدى استجابتهم للعلاج، مشددًا على تقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة للمصابين وأسرهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم خلال فترة العلاج، حتى يتجاوزوا هذه المحنة ويعودوا إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.