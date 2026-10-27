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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفل الكرة الذهبية.. أوناي سيمون يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

أوناي سيمون
أوناي سيمون
رباب الهواري

توج الإسباني أوناي سيمون، حارس مرمى منتخب إسبانيا، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2026، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، الذي يشهد حضورًا لافتًا لنجوم كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، للاحتفاء بأبرز اللاعبين الذين تألقوا على مدار العام.

وجاء تتويج سيمون بالجائزة ليضع اسمه ضمن قائمة الحراس الذين نجحوا في ترك بصمة بارزة على الساحة الكروية العالمية، في ظل المنافسة القوية بين حراس المرمى على حصد الجوائز الفردية، التي تعكس حجم التألق والمستويات المميزة التي يقدمها اللاعبون مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم.

أوناي سيمون يواصل تألقه مع منتخب إسبانيا

ويعد أوناي سيمون أحد أبرز الأسماء في مركز حراسة المرمى بالكرة الإسبانية، بعدما نجح في ترسيخ مكانته ضمن العناصر المهمة في صفوف المنتخب الإسباني، بفضل قدراته الفنية وردود أفعاله المميزة، إلى جانب دوره في التعامل مع المواقف الصعبة خلال المباريات الكبرى.

ويمثل الفوز بالجائزة دفعة معنوية مهمة للحارس الإسباني، الذي يسعى إلى مواصلة تقديم مستويات قوية خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى المنافسات المحلية أو الدولية، والحفاظ على مكانته بين أفضل حراس المرمى في العالم.

حفل الكرة الذهبية يحتفي بنجوم كرة القدم

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى حفل الكرة الذهبية لعام 2026، الذي يحتفي بأبرز النجوم المتألقين في مختلف المراكز، وسط اهتمام كبير بنتائج الجوائز الفردية التي تحظى بمتابعة واسعة من الجماهير ووسائل الإعلام الرياضية.

ويأتي الإعلان عن فوز أوناي سيمون بجائزة أفضل حارس مرمى ليضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرته الكروية، ويعكس أهمية الدور الذي يلعبه حراس المرمى في صناعة الإنجازات وتحقيق الانتصارات، بعدما أصبح التألق في هذا المركز عنصرًا حاسمًا في المنافسة على البطولات الكبرى.

الكرة الذهبية اخبار الرياضة منتخب اسبانيا كأس العالم

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