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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تطلق « أبشر سفر للزوار».. تسهيلات رقمية لدخول المملكة بريا

السعودية
السعودية
إلهام عبد العزيز

 أطلقت وزارة الداخلية السعودية اليوم خدمة (أبشر سفر للزوار) للقادمين عبر جميع منافذ المملكة البرية من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والزوار، وذلك إلكترونياً عبر تطبيق (أبشر).

خدمة أبشر سفر

وجرى إطلاق الخدمة بالشراكة مع وزارات وجهات حكومية عدة، تشمل وزارة الخارجية ووزارة السياحة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة التأمين، والمديرية العامة للجوازات، والأمن العام.

وتسهم الخدمة في تسهيل إجراءات دخول المسافرين ومركباتهم آلياً من خلال استكمال المتطلبات وإنهاء الإجراءات رقمياً قبل الوصول إلى المنفذ، بما يشمل تسجيل بيانات المسافر والمركبة وإتمام إجراءات تأمين المركبات، على أن تدخل الخدمة حيّز الإلزام بعد ستة أشهر من تاريخ إطلاقها.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاستفادة من الخدمة تتم عبر الدخول إلى (أبشر سفر للزوار) في التطبيق قبل موعد الرحلة، واختيار الجنسية وإدخال رقم الجوال ونوع وثيقة السفر، ثم تحديد المنفذ والتاريخ المتوقع للوصول واستكمال بيانات المسافر والمركبة والتأمين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الخدمات الرقمية المقدمة لزوار المملكة، وتحسين تجربة السفر، ورفع كفاءة الإجراءات في المنافذ البرية بما يعزز جودة الخدمات وسهولة الوصول إلى المملكة.

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