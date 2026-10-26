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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
رشا عوني

بعد إعلان رئيس الوزراء تعديل بعض أسعار الأنترنت الأرضي، يبحث الجميع عن أسعار باقات الإنترنت وسعر باقة 50 جيجا التي من المقرر تعديلها لزيادتها للضعف وتصبح 100 جيجا بنفس السعر دون الحاجة لشحن الباقة مرتين شهرياً، وذلك تسهيلاً على المواطنين وتخفيف الأعباء ، خاصة وأن باقة 50 جيجا من We هي الأكثر انتشارا وطلباً بين المواطنين باعتبارها أرخص باقة في مصر.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026 من WE بعد الزيادة الأخيرة

سعر أرخص باقة نت في مصر 100 جيجا

وبحسب تفاصيل الباقة الأساسية، يبلغ سعر الاشتراك 150 جنيهًا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة، بما يعادل 171 جنيهًا شاملًا الضريبة، وهو السعر الذي سيحصل مقابله المشترك على 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، بزيادة قدرها 100% في السعة التحميلية دون تغيير التكلفة الشهرية.

هل ترتفع أسعار الإنترنت بعد مضاعفة الباقة الأساسية؟

لا يتضمن التوجه المعلن بشأن الباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا زيادة في قيمة الاشتراك، بل يستهدف مضاعفة السعة التحميلية من 50 إلى 100 جيجابايت مع تثبيت السعر.

وفي المقابل، كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وافق في مايو 2026 على تحريك أسعار بعض باقات الاتصالات والإنترنت بنسب تراوحت بين 9% و15% شاملة الضرائب، بحسب المعلومات الواردة في الإعلان.

ويجب التمييز بين التحركات السعرية السابقة والتوجه الجديد الخاص بمضاعفة سعة الباقة الأساسية، إذ لا يعني الإعلان الجديد بالضرورة إلغاء أي تعديلات سعرية سابقة أو تغيير أسعار جميع الباقات المتاحة لدى الشركات.
 

أرخص باقة بـ 150 جنيها.. أسعار الإنترنت في مصر

أسعار باقات we للإنترنت المنزلي2026

- 100 جيجابايت بدلًا من 50، وفق التعديل المعلن | 150 جنيهًا 

- 150 جيجابايت | 260 جنيهًا 

- 200 جيجابايت | 330 جنيهًا 

- 250 جيجابايت | 395 جنيهًا 

- 300 جيجابايت | 460 جنيهًا 

-400 جيجابايت | 580 جنيهًا 

- 500 جيجابايت | 660 جنيهًا 

- 750 جيجابايت | 925 جنيهًا 

- 1500 جيجابايت | 1650 جنيهًا 

ملحوظة : يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة عند شحن باقة الانترنت من وي.

اسعار باقات الإنترنت في مصر 2026.. مقارنة شاملة بين الأسعار والسرعات | الموجز

أسعار باقات الإنترنت الأرضي أورنج

تبدأ من الباقة الأساسية البالغ سعرها 150 جنيهًا شهريًا، التي يستهدف القرار رفع سعتها إلى 100 جيجابايت.

ويبلغ سعر باقة 150 جيجابايت 260 جنيهًا

وباقة 200 جيجابايت 330 جنيهًا

وباقة 250 جيجابايت 395 جنيهًا

وباقة 300 جيجابايت 460 جنيهًا

وباقة 500 جيجابايت 660 جنيهًا

وباقة 750 جيجابايت 925 جنيهًا، للسرعات التي تصل إلى 30 ميجابت في الثانية

ملحوظة : يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة عند شحن باقة الانترنت من أورانج .

أسعار باقات الإنترنت الأرضي فودافون

تبدأ الباقة الأساسية من 150 جنيهًا شهريًا، وهي الباقة المستهدفة بمضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت.

-وتبلغ تكلفة باقة 150 جيجابايت 260 جنيهًا،

-وباقة 200 جيجابايت 330 جنيهًا،

-وباقة 300 جيجابايت 460 جنيهًا

- باقة 750 جيجابايت إلى 925 جنيهًا، وذلك للسرعات التي تصل إلى 30 ميجابت في الثانية.

-كما تعرض الشركة باقة 300 جيجابايت بسرعة تصل إلى 70 ميجابت في الثانية مقابل 690 جنيهًا

-وباقة 750 جيجابايت بسرعة تصل إلى 100 ميجابت في الثانية مقابل 1425 جنيهًا

ملحوظة : يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة عند شحن باقة الانترنت من فودافون . 

هل هناك زيادة في أسعار باقات الانترنت؟

يقتصر التعديل المعلن على الباقة الأساسية البالغ سعرها 150 جنيهًا، دون إعلان زيادة مماثلة في سعات الباقات الأعلى، التي تبدأ من 150 جيجابايت وتمتد إلى سعات أكبر وفقًا لكل شركة وسرعة الاتصال.

ولا يعني مضاعفة سعة الباقة الأساسية مضاعفة سعات جميع باقات الإنترنت الأرضي، كما لا يشمل القرار المعلن باقات الإنترنت الهوائي أو باقات بيانات الهاتف المحمول.

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