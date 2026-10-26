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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

أنابيب البوتاجاز
أنابيب البوتاجاز
ولاء عادل

يبحث المواطنون عن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، في ظل تزايد التساؤلات حول أسعار أسطوانات الغاز ومدى توافرها في الأسواق، خاصة مع تداول أنباء عن نقصها في بعض المحافظات، بالتزامن مع التوترات الإقليمية والتغيرات التي شهدتها أسعار عدد من السلع والمنتجات البترولية.

وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع متابعة قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وما إذا كانت قد تضمنت أي تعديلات على أسعار الوقود أو أسطوانات البوتاجاز، وسط اهتمام بمعرفة الأسعار الرسمية المعمول بها حاليًا.

كم يبلغ سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية والتجارية اليوم؟

وفقًا للأسعار الواردة في البيانات المتاحة، جاءت أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر على النحو التالي:
•    سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كيلوجرام: 275 جنيهًا.
•    سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية وزن 25 كيلوجرامًا: 550 جنيهًا.

وتعد هذه الأسعار محور اهتمام الأسر والمحال التجارية التي تعتمد على أسطوانات الغاز في الاستخدامات اليومية، خاصة مع انتشار تساؤلات بشأن احتمالات حدوث زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.

حقيقة نقص أسطوانات البوتاجاز في المحافظات

فيما يتعلق بالأخبار المتداولة حول نقص أسطوانات البوتاجاز، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية وجود عجز في الإمدادات، مؤكدة انتظام منظومة إنتاج الغاز ونقله وتعبئته وتوزيعه في مختلف المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن معامل التكرير تواصل إنتاج البوتاجاز وضخه بصورة طبيعية، كما تعمل مصانع التعبئة بكامل طاقتها وفقًا لاحتياجات السوق، مع توافر أرصدة الغاز المخصصة لتعبئة الأسطوانات.

وأكدت الوزارة كذلك انتظام منظومة التوزيع واستمرار توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات على حدوث نقص في الكميات المتاحة، ويمكن متابعة المستجدات من خلال الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية.

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

إلى جانب سعر أنبوبة البوتاجاز، تحظى أسعار البنزين والسولار باهتمام المواطنين، في ظل متابعة تطورات أسعار النفط عالميًا وتأثيرها المحتمل على سوق المنتجات البترولية المحلية.

وبحسب الأسعار الواردة في التقرير، جاءت أسعار الوقود اليوم على النحو التالي:
•    بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.
•    بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.
•    بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.
•    السولار: 20.50 جنيه للتر.
•    غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا للمتر المكعب.

وتشمل هذه الأسعار المنتجات البترولية المستخدمة في وسائل النقل والمركبات، إلى جانب أسطوانات البوتاجاز التي تعتمد عليها الأسر والأنشطة التجارية.

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