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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع العقود الآجلة للنفط وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط

النفط
النفط
أ ش أ

 أبقت الهجمات المتواصلة للحوثيين على السعودية المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط في دائرة الاهتمام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1.1% إلى 115.40 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4% إلى 101.88 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو 3 دولارات للبرميل يوم الجمعة، بعدما أثارت هجمات شنّتها جماعة الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران مخاوف بشأن أمن البنية التحتية للطاقة في السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، وأغلق خام برنت تعاملات الجمعة عند 116.72 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 29 أبريل، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت نحو 6%..فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 103.27 دولار للبرميل، مرتفعًا بنسبة 2.3% خلال الأسبوع.

وقد أدى التصعيد إلى زيادة المخاوف من أن تهدد الهجمات الإضافية إنتاج النفط و البنية التحتية للتصدير ومسارات الشحن الإقليمية، ما يضيف علاوة مخاطر جيوسياسية إلى أسعار الخام.

وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة "فوكس نيوز، "إن الوقت بدأ يقترب من اتخاذ القرار بشأن إبرام اتفاق مع طهران أو القضاء على الأمر نهائيًا"؛ ما أثار احتمالات تجدد الأعمال القتالية بعد أشهر من الصراع.

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