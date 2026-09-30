أنبوبة البوتاجاز بكام؟| حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم.. وقرارات لجنة التسعير

تشهد محركات البحث تساؤلات مكثفة حول أسعار البنزين والسولار اليوم وأنابيب البوتاجاز، بالتزامن مع حالة الترقب المستمرة في سوق المنتجات البترولية بمصر، بعد تسرب شائعات عن تحريك محتمل في أسعار الوقود.

ومع تباين المؤشرات العالمية لأسعار النفط وتأثيراتها المباشرة على تكاليف الإنتاج والطاقة، يبحث أصحاب السيارات وقائدي المركبات والأسر المصرية عن آخر القرارات الرسمية الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لمعرفة تأثيراتها المتوقعة على حركة الأسواق وقطاع النقل والخدمات.

أسعار الوقود اليوم الأربعاء

لم تشهد أسعار المنتجات البترولية أي تعديل جديد حتى اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، وفقًا للأسعار الرسمية المطبقة حاليًا، لتواصل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز العمل بالقيم المعمول بها منذ آخر تحريك رسمي للأسعار في مارس 2026.

أسعار الوقود

وتأتي متابعة الأسعار في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية حالة من عدم وضوح الرؤية، بالتزامن مع الضغوط السياسية والإقليمية المتزايدة وتأثيرها على حركة إمدادات الطاقة وأسعار الخام.

حقيقة تحريك أسعار البنزين والسولار

لم تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن أي زيادة جديدة في أسعار البنزين أو السولار حتى الأربعاء 30 سبتمبر 2026، خاصة أن الوزارة أكدت في بيان صدر الخميس الماضي أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها حتى ذلك الوقت، وبالتالي لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بتعديل أسعار الوقود.

زيادة جديدة في أسعار البنزين

كما حذرت الوزارة من الانسياق وراء المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، موضحة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى قرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

أسعار البنزين والسولار اليوم 30 سبتمبر 2026

تواصل محطات الوقود تطبيق الأسعار الحالية للمنتجات البترولية، في انتظار أي قرار رسمي يصدر عن الجهات المختصة بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي، وجاءت الأسعار المطبقة حاليًا على النحو التالي:

أسعار المنتجات البترولية

1. بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

2. بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

3. بنزين 95: 24 جنيهًا للتر.

4. السولار: 20.50 جنيه للتر.

5. غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا للمتر المكعب.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الاربعاء

بالنسبة لأسطوانات البوتاجاز، تستمر الأسعار الرسمية الحالية دون تغيير جديد، حيث جاءت على النحو التالي:

أسطوانة البوتاجاز

1. أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كيلوجرام: 275 جنيهًا.

2. أسطوانة البوتاجاز التجارية وزن 25 كيلوجرامًا: 550 جنيهًا.

موعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

لا يوجد قرار رسمي جديد بشأن تحريك أسعار البنزين والسولار أو أسطوانات البوتاجاز، حتى الان، وتظل أي تغييرات مستقبلية مرتبطة بما تقرره لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بعد عقد اجتماعها وإجراء المراجعة الخاصة بالأسعار، وتأتي هذه المراجعة في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية تطورات أسعار النفط عالميًا، خصوصًا مع وصول سعر خام برنت إلى نحو 105 دولارات للبرميل، وهو ما يزيد من اهتمام المواطنين بأي مستجدات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.

أسعار البنزين

وفي الوقت الحالي، تستمر الأسعار المعلنة دون تغيير، بينما يترقب السوق المحلي اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي من المنتظر أن يتناول أسعار البنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية وفقًا للآليات المعمول بها.