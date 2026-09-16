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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد قرار الحكومة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
رشا عوني

في ظل ترقب المواطنون لـ موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المرتقب خلال الشهر المقبل لتحديد مصير أسعار البنزين والوقود في مصر، طمأنت الحكومة المصرية اليوم المواطنين في إجتماعها الأسبوعي، أنها تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وغيرها، وأن ملف أسعار الوقود في مصر على رأس أولوياتها خلال هذه الفترة . 

الحكومة تؤمن احتياجات الدولة من النفط

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تأمين احتياجات البلاد بصورة دائمة من السلع الأساسية لفترات مطمئنة، كما تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وغيرها، وذلك في ضوء القفزة التي شهدتها أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، التي جددت المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة، مؤكدًا أن الدولة تضع نصب أعينها مختلف السيناريوهات.

رسميًا أسعار البنزين والسولار والغاز الجديدة اليوم وقبل التعديل | المصري اليوم

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

 

سعر لتر البنزين 95: 24 جنيها للتر.

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

سعر لتر السولار: 20.50 جنيه للتر.

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، فيما تبلغ الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا، أما غاز تموين السيارات فيتراوح سعره بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

آخر زيادة في أسعار البنزين في مصر 

وقد ارتفعت أسعار البنزين في شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات.

عودة التسعير التلقائي كل 3 أشهر

وكشف رئيس مجلس الوزراء أن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعود اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد، بحيث تتم دراسة أسعار المنتجات البترولية وتحديدها وفقًا لمجموعة من المعايير.

وأكد أن الأمر لا يعتمد على حركة الأسعار خلال يوم واحد أو أسبوع واحد، وإنما يستند إلى متوسطات لفترات زمنية محددة، مع التأكيد على حرص الدولة على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية قدر الإمكان.

وبحسب التصريحات الواردة في المادة، فإن إعادة تفعيل اللجنة تستهدف ربط أسعار البنزين والسولار بصورة أكبر بالتكلفة الفعلية لإنتاج واستيراد المنتجات البترولية، مع مراعاة المتغيرات المحلية والعالمية.

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. أنبوبة البوتاجاز بكام؟

لجنة التسعير التلقائي تحسم القرار

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لجنة التسعير التلقائي ستعود إلى الاجتماع بصورة منتظمة كل ثلاثة أشهر، بعد فترة من تثبيت أسعار الوقود، موضحًا أن الهدف هو الوصول إلى تسعير يعكس التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.

ولا تعني عودة اللجنة إلى العمل صدور قرار تلقائي بزيادة أسعار البنزين والسولار، إذ إن الاجتماعات الدورية تهدف إلى مراجعة المتغيرات وتقييم التكلفة قبل اتخاذ القرار المناسب.

«مفيش زيادة» في البنزين والسولار حتى نهاية سبتمبر

وحسم المهندس أسامة كمال مصير أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفترة وحتى نهاية الشهر لن تشهد زيادة في الأسعار.

وأكد أن أسعار البنزين والسولار لن تشهد زيادة حتى نهاية سبتمبر، في رد مباشر على التوقعات التي تحدثت عن إمكانية رفع أسعار الوقود خلال الشهر الجاري.

اسعار البنزين اليوم اسعار النفط سعر بنزين 95 سعر بنزين 92 اسعار الوقود زيادة اسعار البنزين موعد اجتماع لجنة التسعير

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