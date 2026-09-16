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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

ليالي عمر
ليالي عمر
تقى الجيزاوي

طرحت روتانا للصوتيات والمرئيات ثاني أغاني المطربة ليالي عمر، والتي تحمل اسم «العين قسمتنا اتنين»، وذلك في إطار التعاون الفني الذي يجمع بين المطربة الشابة والشركة خلال الفترة الحالية، لتواصل ليالي من خلال العمل الجديد خطواتها الفنية وتقديم أعمال غنائية متنوعة للجمهور.

أغنية «العين قسمتنا اتنين» تأتي من كلمات محمود سليم، وألحان وتوزيع جابر جمال، بينما تولى ماهر صلاح مهمة المكساج والماستر، فيما يتولى سعيد إمام الإشراف العام على العمل، في تعاون يجمع مجموعة من صناع الموسيقى لتقديم أغنية تحمل طابعًا خاصًا يتناسب مع هوية ليالي عمر الفنية، وإنتاج فني وليد قنديل.

ويأتي طرح الأغنية الجديدة بعد أن كانت روتانا قد طرحت مؤخرًا أولى أغاني ليالي عمر معها، والتي حملت اسم «مليت من الانتظار»، من كلمات خالد جمال، وألحان عبد الله الزناتي، وتوزيع أحمد النص، وإشراف عام سعيد إمام، ومنتج فني وليد قنديل

وحققت «مليت من الانتظار» حضورًا لافتًا منذ طرحها، خاصة مع اعتمادها على كلمات تحمل مشاعر الألم والانتظار والانكسار، حيث عبرت الأغنية عن حالة إنسانية مليئة بالحزن ومحاولات مقاومة الظروف، وهو ما منح العمل مساحة للتعبير عن مشاعر شريحة كبيرة من الجمهور.

من جانبها، أعربت المطربة ليالي عمر عن سعادتها الكبيرة بتعاونها الأول مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، من خلال أغنية «مليت من الانتظار»، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرتها الفنية، خاصة أنها تأتي من خلال واحدة من أكبر شركات الإنتاج والتوزيع الموسيقي في العالم العربي.

وقالت ليالي عمر إن العمل مع روتانا يمثل بالنسبة لها نقلة نوعية في مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها لمست منذ بداية التحضير للأغنية دعمًا واهتمامًا كبيرين، وهو ما منحها حماسًا أكبر لتقديم أعمال تليق بالجمهور.

ووجهت ليالي الشكر إلى سعيد إمام على دعمه ومساندته لها خلال فترة التحضير للأغنية، مؤكدة أن التعاون مع فريق عمل روتانا يمثل تجربة مهمة بالنسبة لها، وتتطلع من خلالها إلى تقديم المزيد من الأعمال المختلفة خلال الفترة المقبلة.

كما عبرت عن سعادتها بردود الفعل الأولية التي تلقتها على أغنية «مليت من الانتظار»، موجهة الشكر لكل من ساهم في خروج العمل إلى النور، ومؤكدة حرصها على مواصلة تقديم محتوى فني مميز يحمل أفكارًا ومشاعر قريبة من الجمهور.

ومع طرح «العين قسمتنا اتنين»، تواصل ليالي عمر حضورها الغنائي لتفتح صفحة جديدة في مسيرتها الفنية، وسط تطلعات بتقديم المزيد من الأغاني خلال الفترة المقبلة، والبحث عن التنوع في الكلمات والألحان والأفكار، بما يعكس قدراتها كمطربة ويمنحها مساحة أكبر للتواصل مع الجمهور.

ليالي عمر أغاني ليالي عمر أغنية «العين قسمتنا اتنين»

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بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

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