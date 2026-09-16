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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زوجة الفنان سامي عبدالحليم تكشف تطورات حالته الصحية بعد خروجه من العمليات

سامي عبد الحليم
سامي عبد الحليم
تقى الجيزاوي

كشفت منى أبو سديرة زوجة الفنان سامي عبد الحليم عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات الماضية ،مؤكدة أنه خرج من غرفة العمليات وبدأ في استعادة وعيه.

وقالت زوجة الفنان في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»: "الحمد لله هو خرج من العمليات، ولكنه لسة مفقش" ، مؤكدة على استقرار حالته الصحية بعد خروجه من غرفة العمليات. 

سامي عبد الحليم يخضع للجراحة 

وكانت نشرت زوجة الفنان سامي عبد الحليم تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صباح اليوم تكشف فيه تطورات الحالة الصحية لزوجها. 

وكتبت زوجة سامي عبد الحليم: “الدكتور سامي في حجرة العمليات، أرجو الدعاء له بالنجاة منها، وأن الله يشفيه شفاءً لا يغادر سقمًا.. اللهم رحمتك بعبدك الضعيف”.

وقد أثارت الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم حالة من القلق خلال الأيام الماضية، بعد إعلان زوجته عن تعرضه لانتكاسة صحية جديدة استدعت نقله إلى العناية المركزة، في تكرار للأزمة التي يمر بها منذ فترة طويلة، وسط متابعة طبية مكثفة داخل المستشفى.

وكشفت زوجته، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تدهور حالته الصحية، مؤكدة أنه دخل العناية المركزة للمرة السادسة، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، في رسالة حملت طابعًا إنسانيًا مؤثرًا عكست حجم المعاناة التي يمر بها الفنان وأسرته.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الأزمات الصحية المتتابعة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، والتي استدعت دخوله المستشفى أكثر من مرة، حيث كان قد نُقل إلى العناية المركزة في مرات سابقة بينها الخامسة، وسط متابعة طبية دقيقة لحالته.

نقابة المهن التمثيلية تتابع الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم 

في سياق متصل، حرصت نقابة المهن التمثيلية على متابعة وضعه الصحي، وأكد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي دعمه الكامل للفنان وأسرته خلال الأزمة.

كما شهدت الحالة اهتمامًا رسميًا، بعدما تواصلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، للاطمئنان على وضعه الصحي، عقب تداول استغاثات بشأن حالته، حيث جرى التواصل مع الجهات الطبية لمتابعة تطورات العلاج بشكل مستمر.

سامي عبد الحليم نقابة المهن التمثيلية الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم

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