الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين يشكل لجنة تحكيم في مهرجان الدوحة السينمائي 2026

أعلن الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) ومؤسسة الدوحة للأفلام عن شراكة جديدة تتضمن تشكيل لجنة تحكيم تابعة للاتحاد ضمن الدورة المقبلة من مهرجان الدوحة السينمائي الذي يُقام في الفترة من 19 إلى 27 نوفمبر 2026 في العاصمة القطرية الدوحة.



تعكس هذه الشراكة القيم التي تقوم عليها المؤسستان باعتبار السينما مساحة للتبادل الثقافي والاكتشاف والحوار النقدي. وانطلاقاً من التزام مؤسسة الدوحة للأفلام بدعم السّرد القصصي الأصيل، يشكل مهرجان الدوحة السينمائي منصة حيوية للسينما العالمية لتعزيز الحوار والتأمل والتواصل، ويمثل محطة رئيسية في مسيرة المؤسسة ورسالتها الهادفة إلى رعاية المواهب في المنطقة، وتعميق التفاهم الثقافي، وإبراز الأصوات السينمائية التي لا تحظى بالقدر الكافي من الحضور والتمثيل.



ويشكّل مهرجان الدوحة السينمائي ملتقى حيوياً لعشاق السينما العالمية، ومنصةً لعرض القصص المؤثرة، ونقطة انطلاق لجيل جديد من الأصوات السينمائية التي تعيد رسم ملامح المشهد السينمائي العالمي بعمق ودقّة وصدق. وبهذا، يعدّ البرنامج الدولي في مهرجان الدوحة السينمائي منصةً مهمة تجمع بين صناع أفلام راسخين وأصواتٍ واعدة، بما يعكس تنوع وديناميكية السينما العالمية المعاصرة.



يضم المهرجان أربع مسابقات رئيسية هي المسابقة الدولية للأفلام الطويلة ، المسابقة الدولية للأفلام القصيرة، مسابقة أجيال، ومسابقة "صُنع في قطر"، ليسلّط الضوء على أصوات سينمائية متميزة، ومواهب واعدة، ويعرض قصصاً تقدم رؤى جديدة لعالمنا الذي يشهد متغيرات عديدة بوتيرة متسارعة. ويستكمل برنامج المسابقات باختيارات موسّعة خارج إطار المنافسة، وبرنامج جماهيري متنوع يشمل العروض الاحتفالية، الجلسات الحوارية، الندوات، العروض العائلية، والفعاليات المجتمعية، بما يتيح فرصاً لصناع الأفلام والجمهور للتفاعل وتبادل الأفكار خارج أطر العرض التقليدية.



في هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان الدوحة السينمائي: "تزدهر السينما المستقلة عندما يتمتع صناع الأفلام بالحرية لسرد القصص التي يؤمنون بها، وعندما يدعم النقاد السينمائيون هذه الأصوات ويحافظون عليها. ويُعدّ النقد السينمائي جزءاً أساسياً من المنظومة التي تحافظ على حيوية السينما المستقلة، بما يضمن ألا تقتصر أهمية الأفلام على مشاهدتها فحسب، بل أن تحظى أيضاً بالفهم والنقاش وأن تواصل تأثيرها على المدى الطويل. يسعدنا أن نرحب بالاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين في الدوحة، وأن نوفر في المهرجان مساحة تتيح للنقاد وصناع الأفلام التفاعل واكتشاف أصوات جديدة والمساهمة في إثراء الحوار العالمي حول السينما".



يأتي مهرجان الدوحة السينمائية ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها مؤسسة الدوحة للأفلام على مدار العام لدعم صناع الأفلام من خلال التمويل والتدريب وتطوير المواهب، بما يجسد التزام المؤسسة الراسخ بدعم الأصوات السينمائية المتميزة من قطر والمنطقة والعالم للوصول إلى الجماهير الدولية.



كما تمثّل هذه الشراكة محطة رئيسية للاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، وتوسعاً مهماً لشبكته الدولية والتزامه بتنظيم لقاءات هادفة تجمع النقاد وصناع الأفلام والمهرجانات والجمهور عبر سياقات ثقافية وجغرافية متنوعة.



بدوره صرّح أحمد شوقي، رئيس الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي): "في وقت تبرز فيه بعض أكثر التطورات حيوية في السينما المعاصرة خارج مراكزها التقليدية، يعتبر الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين هذا التبادل جزءاً أساسياً من مهمته الدولية. ويعزز تأسيس لجنة تحكيم في الدوحة هذا الالتزام للمحافظة على الهوية العالمية للنقد السينمائي من حيث وجهات نظره ولقاءاته".



ستضم لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين في مهرجان الدوحة السينمائي ثلاثة نقاد سينمائيين، سيتولون تقييم الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة. وفي ختام المهرجان، ستمنح لجنة التحكيم جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) للفيلم الذي تعتبره العمل الأبرز في المسابقة.