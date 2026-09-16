بطول 400 متر وحمولة 247 ألف طن.. تفاصيل عبور سفينة الحاويات عملاقة قناة السويس

شهدت حركة الملاحة في قناة السويس، اليوم الأربعاء، تطورًا جديدًا مع تسجيل العبور الأول لسفينة الحاويات العملاقة OOCL PORTUGAL التابعة للخط الملاحي COSCO SHIPPING LINES، في رحلتها القادمة من بلجيكا والمتجهة إلى الصين، ضمن قافلة الشمال.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن عبور السفينة يمثل عودة جديدة لخدمات الخط الملاحي إلى قناة السويس في اتجاه الجنوب، منذ اندلاع التوترات في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، في ظل استمرار جهود الهيئة لاستعادة حركة الخدمات الملاحية التابعة لكبرى الخطوط العالمية.

مواصفات سفينة OOCL PORTUGAL

تبلغ حمولة السفينة الكلية نحو 247 ألف طن، ويصل طولها إلى نحو 400 متر، بينما يبلغ عرضها 61.3 متر، وتستطيع نقل ما يصل إلى 24 ألف حاوية مكافئة TEU.

وتعمل السفينة حاليًا ضمن الخدمة الملاحية NEU2، التي يشغلها التحالف الملاحي OCEAN Alliance، وتربط بصورة مباشرة بين الموانئ الرئيسية على طريق التجارة البحري بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا.

استقبال طاقم السفينة لأول عبور

ووفقًا للبروتوكول المتبع من جانب هيئة قناة السويس عند عبور السفن للقناة للمرة الأولى، أناب الفريق أسامة ربيع كلًا من الربان سعيد إمام، كبير مرشدين، والربان محمد عبد الجليل، كبير مرشدين، والربان أحمد عتمان، كبير مرشدين، للصعود على متن السفينة والترحيب بطاقمها وتسليم ربانها هدية تذكارية بمناسبة العبور الأول.

عودة خدمات كبرى الخطوط الملاحية

وأكد الفريق أسامة ربيع أهمية هذه الرحلة، باعتبارها الرحلة الأولى للخط الملاحي COSCO SHIPPING LINES للعبور من قناة السويس في اتجاه الجنوب منذ بدء توترات البحر الأحمر وباب المندب.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة نجحت في استعادة عدد من الخدمات الملاحية التابعة لكبرى الخطوط الملاحية العالمية، من بينها CMA CGM وMaersk وMSC وHapag-Lloyd وCOSCO، والتي تعمل على خط التجارة بين أوروبا وآسيا، بما يعكس استمرار دور قناة السويس كممر رئيسي لحركة التجارة بين الشرق والغرب.

ارتفاع حمولات سفن الحاويات العابرة للقناة

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن التقارير الملاحية بقناة السويس رصدت زيادة في حمولات سفن الحاويات العابرة للقناة خلال الفترة الأخيرة.

وارتفع إجمالي الحمولات الصافية لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس إلى نحو 72.1 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل نحو 46.7 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 54.2%.

وتشهد حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الأربعاء، عبور 39 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية تبلغ نحو 2.3 مليون طن.