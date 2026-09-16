استعدادا للعام الدراسي الجديد.. معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس يعتمد خطة عمل المدرسين الصينيين

استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الأستاذة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عقد الأستاذ الدكتور حسن رجب، المدير المصري لمعهد كونفوشيوس، والدكتور يو مياو، المدير الصيني للمعهد، اجتماعًا موسعًا مع المدرسين الصينيين الجدد المنضمين إلى فريق العمل بالمعهد.

ورحب الأستاذ الدكتور حسن رجب بالمدرسين الجدد في وطنهم الثاني مصر، وفي رحاب جامعة قناة السويس، ونقل إليهم تحيات الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وتمنياته لهم بعام دراسي متميز وتجربة ثرية على المستويين العلمي والثقافي.

وشهد الاجتماع اعتماد خطة العمل التنفيذية للعام الدراسي الجديد، والتي تضمنت توزيع المهام الأكاديمية على المدرسين الصينيين، لدعم تدريس برامج اللغة، وتنفيذ أنشطة الثقافة الصينية، ودورات اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية (HSK) بالمعهد، إلى جانب دعم الأقسام والبرامج التخصصية في عدد من الكليات والبرامج بالجامعة، ومنها قسم اللغة الصينية بكليتي الألسن والآداب، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وبرنامج اللغة الصينية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ويأتي اللقاء في إطار الدور التعليمي والثقافي الذي يضطلع به خبراء اللغة الصينية، من خلال نقل الخبرات، وتأهيل الكوادر الطلابية، وتعزيز التواصل والفهم الحضاري والثقافي بين الشعبين الصديقين.

واختُتم الاجتماع بالتقاط صورة جماعية تذكارية، وسط أجواء من التفاؤل والروح الإيجابية، استعدادًا لعام دراسي مثمر ومكلل بالنجاح.