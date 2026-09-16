لا تقلقوا.. هاني حتحوت يكشف رسالة لاعبي الأهلي للجماهير: القادم أفضل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس لقطة أحمد سيد زيزو وحسين الشحات، لاعبي النادي الأهلي، عقب الفوز على أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أن المشهد عكس حالة إيجابية داخل الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»: «زيزو خد جائزة رجل المباراة، وبعدها بص من ورا اللوحة وقال: فينك يا حسين؟ ولما جاله حسين الشحات اتصوروا مع بعض».

وأضاف: «في لفتة إيجابية جدًا بتعبر عن روح مهمة في الأهلي خلال هذه المرحلة، وكأن اللعيبة بتقول للجمهور: لا تقلقوا، والقادم ربما يكون أفضل».

وحقق فريق الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة، الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل للأهلي في الدقيقة 16، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أرضية سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، ليؤمن لفريقه حصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بعدما خاض 5 مباريات، حقق الفوز في 4 منها وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.