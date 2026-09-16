يعاني كثير من الأشخاص من انسداد الأنف والصداع والشعور بالضغط حول الوجه، خاصة مع تغيرات الطقس والتعرض للغبار أو مسببات الحساسية، وقد يعتقد البعض أن الحل هو تناول المضاد الحيوي أو أدوية البرد بشكل مستمر.

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

لكن التعامل مع أعراض الجيوب الأنفية لا يعتمد دائمًا على الأدوية، فهناك خطوات بسيطة يمكن أن تساعد على تخفيف الاحتقان وتحسين التنفس، خاصة عندما تكون الأعراض مرتبطة بالاحتقان أو الحساسية، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- غسل الأنف بالمحلول الملحي

يعد تنظيف الأنف بالمحلول الملحي من الخطوات التي يمكن أن تساعد على التخلص من المخاط وتقليل الاحتقان، كما يساعد على ترطيب الممرات الأنفية.

ويمكن استخدام محلول ملحي مخصص للأنف من الصيدلية، مع الالتزام بطريقة الاستخدام المكتوبة على العبوة.

وإذا تم استخدام جهاز لغسل الأنف، فمن المهم استخدام ماء معقم أو مقطر أو ماء سبق غليه ثم تركه ليبرد، وعدم استخدام مياه الصنبور مباشرة.

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

2- شرب السوائل على مدار اليوم

الحفاظ على ترطيب الجسم يساعد على جعل الإفرازات المخاطية أقل لزوجة، ما قد يسهل خروجها.

لذلك احرصي على تناول المياه والسوائل المناسبة على مدار اليوم، خاصة عند وجود احتقان أو إفرازات أنفية كثيفة.

ولا يعني ذلك أن الإكثار المبالغ فيه من المياه سيعالج التهاب الجيوب الأنفية، لكنه جزء من العناية العامة بالجسم أثناء الإصابة.

3- ابعدي عن دخان السجائر

قد تكون الخطوة الثالثة مفاجئة للبعض، لأن المشكلة ليست دائمًا في الطعام أو المشروبات التي يتم تناولها، وإنما في الهواء الذي يتم استنشاقه.

التعرض لدخان السجائر يمكن أن يهيج الأنف والجهاز التنفسي ويزيد الأعراض لدى بعض الأشخاص، ولذلك من المهم الابتعاد عن التدخين والتدخين السلبي قدر الإمكان.

كما يفضل تجنب الروائح النفاذة والغبار والملوثات التي تلاحظين أنها تزيد الاحتقان أو العطس.

4- كمادات دافئة على الوجه

يمكن أن تساعد الكمادات الدافئة على الوجه في تخفيف الشعور بالضغط وعدم الراحة لدى بعض الأشخاص، خاصة حول الأنف والخدين.

لكن يجب أن تكون الكمادات دافئة وليست شديدة السخونة، لتجنب حرق الجلد.

كما أن استنشاق البخار الساخن جدًا ليس ضروريًا لعلاج التهاب الجيوب الأنفية، وقد يؤدي إلى حروق إذا تم استخدامه بطريقة غير آمنة.

5- معرفة السبب الحقيقي وراء الأعراض

هذه من أهم الخطوات، لأن أعراض الجيوب الأنفية قد تكون مرتبطة بعدوى فيروسية أو حساسية أو أسباب أخرى، وبالتالي فإن طريقة التعامل تختلف حسب السبب.

وفي حالات التهاب الجيوب الأنفية الحاد، تكون العدوى الفيروسية سببًا شائعًا، وقد تتحسن الأعراض من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى مضاد حيوي.

كما أن المضادات الحيوية لا تفيد في علاج العدوى الفيروسية، لذلك لا يجب تناولها من تلقاء نفسك لمجرد وجود انسداد أو إفرازات من الأنف.

متى تحتاجين إلى الطبيب؟

يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة أو تكررت بصورة متقاربة، أو إذا كانت شديدة أو تؤثر على التنفس والنوم والحياة اليومية.

كما أن ارتفاع الحرارة المستمر، الألم الشديد في الوجه، تورم أو احمرار حول العين، تغيرات في الرؤية أو الصداع الشديد غير المعتاد تستدعي تقييمًا طبيًا سريعًا.

والأهم عدم الاعتماد على وصفات منزلية أو أدوية من تلقاء نفسك، خصوصًا إذا كنتِ تعانين من حساسية مزمنة أو التهاب متكرر في الجيوب الأنفية.