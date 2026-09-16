قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولة تتوسع في التشجير.. 7 ملايين شجرة ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية
لا تقلقوا.. هاني حتحوت يكشف رسالة لاعبي الأهلي للجماهير: القادم أفضل
صحيفة سعودية: إنذارات مكة تكشف تداعيات التصعيد الحوثي على أمن الأماكن المقدسة
مرموش يودع كأس كاراباو بأرقام مميزة رغم الخروج أمام ليفربول
مستقبله السياسي في خطر.. المستشار الألماني يلغي رحلته إلى الأمم المتحدة
غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس
لماذا كان النبي يستغفر ويتوب وهو المعصوم؟.. علي جمعة يوضح
محافظا الجيزة والبحر الأحمر يشهدان توقيع بروتوكول توأمة لتعزيز التعاون في مجال «مدن التعلم»
في أول مهمة له مع غزل المحلة.. ماذا فعل خالد جلال في مواجهاته مع الزمالك؟
وكيل البنك المركزي: التحول الرقمي يتطلب تكامل بين القطاعين الصحي والمصرفي
اليوم .. من القمة إلى القاع.. الزمالك يطارد صدارة الدوري أمام غزل المحلة والجونة وبتروجت في معركة النقاط
خوان بيزيرا مفتاح حل أزمة المستحقات المالية في الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
أسماء عبد الحفيظ

يعاني كثير من الأشخاص من انسداد الأنف والصداع والشعور بالضغط حول الوجه، خاصة مع تغيرات الطقس والتعرض للغبار أو مسببات الحساسية، وقد يعتقد البعض أن الحل هو تناول المضاد الحيوي أو أدوية البرد بشكل مستمر.

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

لكن التعامل مع أعراض الجيوب الأنفية لا يعتمد دائمًا على الأدوية، فهناك خطوات بسيطة يمكن أن تساعد على تخفيف الاحتقان وتحسين التنفس، خاصة عندما تكون الأعراض مرتبطة بالاحتقان أو الحساسية، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- غسل الأنف بالمحلول الملحي

يعد تنظيف الأنف بالمحلول الملحي من الخطوات التي يمكن أن تساعد على التخلص من المخاط وتقليل الاحتقان، كما يساعد على ترطيب الممرات الأنفية.

ويمكن استخدام محلول ملحي مخصص للأنف من الصيدلية، مع الالتزام بطريقة الاستخدام المكتوبة على العبوة.

وإذا تم استخدام جهاز لغسل الأنف، فمن المهم استخدام ماء معقم أو مقطر أو ماء سبق غليه ثم تركه ليبرد، وعدم استخدام مياه الصنبور مباشرة.

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

2- شرب السوائل على مدار اليوم

الحفاظ على ترطيب الجسم يساعد على جعل الإفرازات المخاطية أقل لزوجة، ما قد يسهل خروجها.

لذلك احرصي على تناول المياه والسوائل المناسبة على مدار اليوم، خاصة عند وجود احتقان أو إفرازات أنفية كثيفة.

ولا يعني ذلك أن الإكثار المبالغ فيه من المياه سيعالج التهاب الجيوب الأنفية، لكنه جزء من العناية العامة بالجسم أثناء الإصابة.

3- ابعدي عن دخان السجائر

قد تكون الخطوة الثالثة مفاجئة للبعض، لأن المشكلة ليست دائمًا في الطعام أو المشروبات التي يتم تناولها، وإنما في الهواء الذي يتم استنشاقه.

التعرض لدخان السجائر يمكن أن يهيج الأنف والجهاز التنفسي ويزيد الأعراض لدى بعض الأشخاص، ولذلك من المهم الابتعاد عن التدخين والتدخين السلبي قدر الإمكان.

كما يفضل تجنب الروائح النفاذة والغبار والملوثات التي تلاحظين أنها تزيد الاحتقان أو العطس.

4- كمادات دافئة على الوجه

يمكن أن تساعد الكمادات الدافئة على الوجه في تخفيف الشعور بالضغط وعدم الراحة لدى بعض الأشخاص، خاصة حول الأنف والخدين.

لكن يجب أن تكون الكمادات دافئة وليست شديدة السخونة، لتجنب حرق الجلد.

كما أن استنشاق البخار الساخن جدًا ليس ضروريًا لعلاج التهاب الجيوب الأنفية، وقد يؤدي إلى حروق إذا تم استخدامه بطريقة غير آمنة.

5- معرفة السبب الحقيقي وراء الأعراض

هذه من أهم الخطوات، لأن أعراض الجيوب الأنفية قد تكون مرتبطة بعدوى فيروسية أو حساسية أو أسباب أخرى، وبالتالي فإن طريقة التعامل تختلف حسب السبب.

وفي حالات التهاب الجيوب الأنفية الحاد، تكون العدوى الفيروسية سببًا شائعًا، وقد تتحسن الأعراض من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى مضاد حيوي.

كما أن المضادات الحيوية لا تفيد في علاج العدوى الفيروسية، لذلك لا يجب تناولها من تلقاء نفسك لمجرد وجود انسداد أو إفرازات من الأنف.

متى تحتاجين إلى الطبيب؟

يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة أو تكررت بصورة متقاربة، أو إذا كانت شديدة أو تؤثر على التنفس والنوم والحياة اليومية.

كما أن ارتفاع الحرارة المستمر، الألم الشديد في الوجه، تورم أو احمرار حول العين، تغيرات في الرؤية أو الصداع الشديد غير المعتاد تستدعي تقييمًا طبيًا سريعًا.

والأهم عدم الاعتماد على وصفات منزلية أو أدوية من تلقاء نفسك، خصوصًا إذا كنتِ تعانين من حساسية مزمنة أو التهاب متكرر في الجيوب الأنفية.

الجيوب الجيوب الأنفية أعراض الجيوب الأنفية تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات رقم 3 مفاجأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجني عليه أيمن

العربية عطلت بيهم.. القبض على المتهمين بقتل أيمن ابن الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

مصطفى خاطر

اتنقل مرتين للمستشفى .. تفاصيل مرض مصطفى خاطر

المتهم

أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

امام عاشور

مفاجأة في قرار استبدال إمام عاشور بمباراة أبو قير للأسمدة.. «عموتة» يكشف التفاصيل

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

حالة الطقس

أيام صهد قبل الانكسار .. «تغيّر المناخ» يُحذّر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

الارصاد

بشرى سارة لمُحبي الخريف.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ترشيحاتنا

الزمالك

شكوى في الفيفا وأخرى باتحاد الكرة.. أزمات جديدة تهدد الزمالك بإيقاف القيد

الزمالك

6 غيابات في صفوف الزمالك أمام غزل المحلة ببطولة الدوري

الزمالك

تاريخ مواجهات أبيض قبل لقاء الزمالك مع غزل المحلة في بطولة الدوري

بالصور

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة
بدون أدوية.. خطوات تساعد على تخفيف أعراض غضروف الرقبة

فستان أنيق.. كندة علوش تخطف الأنظار بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة
تخفيف أعراض الجيوب الأنفية في 5 خطوات.. رقم 3 مفاجأة

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت
طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت
طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد