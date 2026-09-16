منتخب السلة 3×3 يبدأ مشواره في كأس العالم بمواجهتي إسبانيا ولاتفيا

يبدأ منتخب مصر لكرة السلة 3×3 تحت 23 سنة رجال مشواره في بطولة كأس العالم، المقامة حاليًا بمدينة ووهان الصينية، خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري، بمواجهة منتخبي إسبانيا ولاتفيا ضمن منافسات دور المجموعات.

ويخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته في البطولة اليوم الأربعاء أمام إسبانيا، في تمام الساعة 6:15 مساءً، قبل أن يلتقي مع لاتفيا في المواجهة الثانية عند 10:50 مساءً.

ويستكمل منتخب مصر منافساته في دور المجموعات يوم الجمعة، بمواجهة الفلبين في السادسة والربع مساءً، ثم نيوزيلندا في الثامنة و45 دقيقة مساءً.

وأوقعت قرعة البطولة منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إسبانيا ولاتفيا ونيوزيلندا والفلبين.

وتقام منافسات البطولة بنظام دور المجموعات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية وصولًا إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب العالمي.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم

ويقود منتخب مصر في البطولة أحمد منير المدير الفني، وتضم قائمة اللاعبين:

محمد وائل – ياسين شيكو – ياسين عبده – عمر محمد.