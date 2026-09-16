طريقة عمل بهارات البطاطس في البيت .. خلطة سرية زي المطاعم

تُعد بهارات البطاطس من أسرار الحصول على مذاق شهي ومميز، سواء كانت البطاطس مقلية أو مشوية في الفرن أو محضرة في القلاية الهوائية، ويمكن تحضير خلطة توابل منزلية بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ بدلًا من شراء الخلطات الجاهزة.

وتتميز خلطة بهارات البطاطس المنزلية بإمكانية التحكم في كمية الملح والشطة، إلى جانب تعديل مكوناتها وفقًا للذوق، للحصول على النكهة المفضلة لأفراد الأسرة.

طريقة عمل بهارات البطاطس

طريقة عمل بهارات البطاطس

مقادير بهارات البطاطس:

لتحضير كمية مناسبة من توابل البطاطس في المنزل، تحتاجين إلى:

2 ملعقة كبيرة بابريكا.

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

1 ملعقة كبيرة بصل بودرة.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة شطة، ويمكن تقليل الكمية أو الاستغناء عنها.

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

نصف ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

طريقة عمل بهارات البطاطس

طريقة عمل بهارات البطاطس في المنزل:

ـ ضعي البابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة والفلفل الأسود والكمون والكركم والشطة والزعتر والملح والسكر في وعاء جاف ونظيف.

ـ قلبي جميع المكونات جيدًا حتى تتداخل التوابل وتتوزع بشكل متجانس.

ـ إذا كانت بعض التوابل خشنة، يمكنك وضع الخليط في مطحنة التوابل لثوانٍ قليلة للحصول على قوام أكثر نعومة.

ـ لا تحتاج الخلطة إلى التحميص، ويمكن استخدامها مباشرة بعد تجهيزها.

ـ ضعي بهارات البطاطس في برطمان زجاجي جاف ومحكم الغلق.

ـ احفظي البرطمان في مكان جاف بعيدًا عن الرطوبة والحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

ـ احرصي على استخدام ملعقة جافة عند أخذ كمية من الخلطة، للحفاظ عليها ومنع دخول الرطوبة إليها.

طريقة عمل بهارات البطاطس

طريقة استخدام بهارات البطاطس للحصول على طعم مميز

للحصول على مذاق قوي وقريب من نكهة البطاطس المقدمة في المطاعم، تختلف طريقة إضافة التوابل حسب طريقة الطهي.

ـ البطاطس المقلية:

بعد الانتهاء من قلي البطاطس وخروجها وهي ساخنة، ضعيها في وعاء واسع، ثم أضيفي كمية مناسبة من خلطة بهارات البطاطس وقلبيها جيدًا حتى تتوزع التوابل على جميع القطع.

ـ البطاطس المشوية في الفرن:

يمكن إضافة كمية قليلة من الزيت إلى البطاطس، ثم رش خليط البهارات وتقليبها جيدًا قبل وضعها في الفرن، لضمان تغطية قطع البطاطس بالتوابل.

ـ البطاطس في القلاية الهوائية:

يمكن أيضًا استخدام الخلطة مع البطاطس المحضرة في القلاية الهوائية، من خلال تقليب البطاطس مع كمية مناسبة من الزيت والتوابل قبل إدخالها إلى القلاية.

طريقة عمل بهارات البطاطس

سر نجاح خلطة بهارات البطاطس

يفضل عدم استخدام كمية كبيرة من البهارات قبل طهي البطاطس المقلية، ويمكن إضافة الخلطة بعد خروجها وهي ساخنة، حتى تلتصق التوابل بالبطاطس بشكل أفضل وتظهر نكهتها بوضوح.

كما يمكنك تعديل كمية الشطة والملح وفقًا لذوق أفراد الأسرة، خاصة عند تقديم البطاطس للأطفال.