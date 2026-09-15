مفاجأة تقلب حسابات الأهلي.. هل يرحل الحسين عموتة عن القلعة الحمراء؟

تلقى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، عرضًا مفاجئًا من أحد الأندية العربية، في خطوة قد تفتح الباب أمام تغيير جديد في مستقبل المدرب مع القلعة الحمراء، خاصة في ظل الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة بسبب مستوى الفريق ونتائجه.

الشباب السعودي يفتح باب المفاوضات

كشفت تقارير إعلامية مغربية أن نادي الشباب السعودي يدرس بقوة التعاقد مع الحسين عموتة، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الطرفين بدأت بالفعل لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

وبحسب ما نقلته التقارير عن مصادر إعلامية، فإن المدرب المغربي أبدى ترحيبه بالعرض السعودي، ولا يمانع في خوض تجربة جديدة مع الشباب، حال التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس بالنسبة للأهلي، الذي تعاقد مع عموتة مع بداية الموسم الحالي لمدة موسمين، وسط آمال كبيرة في أن يقود الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

أرقام جيدة.. وأداء يثير الغضب

وعلى الرغم من أن بداية عموتة مع الأهلي شهدت نتائج إيجابية على مستوى الدوري المصري، فإن الأداء داخل الملعب لم ينجح في إقناع قطاع من جماهير الفريق.

وقاد المدرب المغربي الأهلي خلال أربع مباريات في بطولة الدوري حتى الآن، حقق خلالها الفوز في ثلاث مواجهات، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، ليحصد الفريق 10 نقاط من أصل 12 ممكنة.

إلا أن النتائج لم تكن كافية لتهدئة الانتقادات، إذ تعرض الجهاز الفني لهجوم من جماهير الأهلي بسبب ما وصفته التقارير بضعف المستوى الفني وعدم ظهور الفريق بالصورة المنتظرة.

جلسة مرتقبة مع محمود الخطيب

وفي خضم هذه التطورات، لم يُبلغ عموتة مسؤولي الأهلي رسميًا بالعرض الذي تلقاه حتى الآن، وفقًا للتقارير، انتظارًا لعقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالفريق ومستقبله.

لكن الجلسة المنتظرة لم تُعقد حتى الآن، وهو ما يزيد من حالة الغموض المحيطة بموقف المدرب المغربي.

ويبقى السؤال الأبرز خلال الفترة المقبلة: هل يواصل عموتة مشروعه مع الأهلي، أم يستغل العرض السعودي لخوض تجربة جديدة؟ خاصة أن وجود رغبة من الطرفين في إتمام الاتفاق قد يضع إدارة القلعة الحمراء أمام تطور مفاجئ في وقت مبكر من الموسم.