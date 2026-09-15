قاعد ولا ماشي.. حقيقة رحيل الحسين عموتة إلى الشباب السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية حقيقة دخول نادي الشباب في مفاوضات مع المغربي الحسين عموتة، المدير الفني الحالي لفريق الأهلي، لتولي القيادة الفنية للفريق السعودي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «اليوم» السعودية، فإن اسم الحسين عموتة طُرح بالفعل ضمن قائمة المدربين التي تدرسها إدارة الشباب تحسبًا لرحيل الألماني توماس ليتش، إلا أن الأمر لا يزال في مرحلة طرح الاسم ودراسته فقط، دون وجود أي مفاوضات رسمية أو ودية حتى الآن، سواء مع المدرب المغربي أو إدارة الأهلي، خاصة أن عموتة مرتبط بعقد مع المارد الأحمر .

وتبحث إدارة الشباب عن بدائل محتملة لليتش، الذي أصبح مستقبله مع الفريق محل شك بسبب النتائج السلبية منذ بداية الموسم، حيث يأتي التركي فاتح تريم على رأس الأسماء المطروحة، مستفيدًا من معرفته السابقة بالنادي بعدما سبق له قيادة الشباب.

كما يدخل تريم ضمن حسابات نادي التعاون أيضًا، في ظل بحث الأخير عن مدير فني جديد عقب إقالة الصربي زاركو لازيتيتش، على خلفية الخسارة الثقيلة أمام الهلال بنتيجة 6-0.

وتأتي تحركات الشباب في ظل بداية متعثرة للفريق في دوري روشن السعودي، بعدما خاض 7 مباريات حتى الآن دون تحقيق أي فوز، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، وهو ما دفع الإدارة إلى دراسة إجراء تغيير على رأس الجهاز الفني من أجل إنقاذ الموسم وتصحيح مسار الفريق.