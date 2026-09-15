قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلطنة عُمان ومملكة تايلاند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
إيران وسوريا وأفغانستان على جدول مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة
وزير الخارجية العماني ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيًا آخر المستجدات الإقليمية
قمة الرئيس السيسي وبن سلمان.. توافق مصري - سعودي على دعم أمن واستقرار السودان
الأوقاف تنفي صحة فيديو متداول بشأن غلق مسجد الدعاء بحي الفيروز بمدينة العبور
وزير السياحة يستقبل مسؤولا فرنسيا ويستعرض كنوز توت عنخ آمون في معرض باريس
حسام حسن: أختار اللاعبين بالعدل.. وضممت حمزة عبد الكريم لقناعتي به
وزير السياحة يستقبل مسؤول فرنسي بالجناح المصري في معرض IFTM Top Resa 2026 بباريس ⁠
لافروف: أوكرانيا سينتهي بها الأمر إلى تجنيد "قسري" للنساء
لا للفضح أو التشهير.. أول تعليق من الأزهر على تصوير فتاة تشرب البيرة في تاكسي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية: نحو 7 آلاف شركة سعودية تستثمر في مصر بالمليارات
النيابة تستمع لأقوال فتاة البيرة بعد التعدي على قائد سيارة النقل الذكى بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قاعد ولا ماشي.. حقيقة رحيل الحسين عموتة إلى الشباب السعودي

الحسين عموتة
الحسين عموتة
إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية سعودية حقيقة دخول نادي الشباب في مفاوضات مع المغربي الحسين عموتة، المدير الفني الحالي لفريق الأهلي، لتولي القيادة الفنية للفريق السعودي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «اليوم» السعودية، فإن اسم الحسين عموتة طُرح بالفعل ضمن قائمة المدربين التي تدرسها إدارة الشباب تحسبًا لرحيل الألماني توماس ليتش، إلا أن الأمر لا يزال في مرحلة طرح الاسم ودراسته فقط، دون وجود أي مفاوضات رسمية أو ودية حتى الآن، سواء مع المدرب المغربي أو إدارة الأهلي، خاصة أن عموتة مرتبط بعقد مع المارد الأحمر .

وتبحث إدارة الشباب عن بدائل محتملة لليتش، الذي أصبح مستقبله مع الفريق محل شك بسبب النتائج السلبية منذ بداية الموسم، حيث يأتي التركي فاتح تريم على رأس الأسماء المطروحة، مستفيدًا من معرفته السابقة بالنادي بعدما سبق له قيادة الشباب.

كما يدخل تريم ضمن حسابات نادي التعاون أيضًا، في ظل بحث الأخير عن مدير فني جديد عقب إقالة الصربي زاركو لازيتيتش، على خلفية الخسارة الثقيلة أمام الهلال بنتيجة 6-0.

وتأتي تحركات الشباب في ظل بداية متعثرة للفريق في دوري روشن السعودي، بعدما خاض 7 مباريات حتى الآن دون تحقيق أي فوز، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، وهو ما دفع الإدارة إلى دراسة إجراء تغيير على رأس الجهاز الفني من أجل إنقاذ الموسم وتصحيح مسار الفريق.

الحسين عموتة عموتة نادي الشباب الشباب الشباب السعودي الأهلي مفاوضات الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن الطقس حتى نهاية الصيف

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

صورة أرشيفية

قبل انتخابات نوفمبر.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض السماح بتطبيق قيود ترامب على التصويت بالبريد

بيزيرا

7 ملايين دولار.. تفاصيل انتقال بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

صورة أرشيفية

البورصة تربح 4 مليارات جنيه.. وارتفاع جماعي للمؤشرات بختام تعاملات الثلاثاء

الدولار

الدولار يتجاوز 52 جنيهًا في عدة بنوك.. والمصري الخليجي يسجل 52.28 جنيه

بالصور

بإطلالة أنيقة .. بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها

بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها
بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها
بسمة بوسيل تتألق فى أحدث ظهور لها

غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك

غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك
غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك
غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك

بملابس ملفتة.. ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد