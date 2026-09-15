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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك

غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك
غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك
أسماء عبد الحفيظ

يعتقد كثيرون أن غسل الأرز خطوة بسيطة لها طريقة واحدة، لكن عدد مرات الغسل يختلف حسب نوع الأرز والنتيجة المطلوبة من الطهي. فهناك أنواع تحتاج إلى غسل متكرر للتخلص من النشا السطحي، بينما لا تحتاج أنواع أخرى إلى الغسل بنفس الطريقة.

ليه بنغسل الأرز قبل الطبخ؟

يحتوي الأرز على نشا سطحي قد يجعل الحبات أكثر التصاقًا بعد التسوية، كما يساعد الغسل على إزالة الأتربة والشوائب التي قد تكون موجودة على سطح الحبوب.

غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك

لكن الهدف ليس بالضرورة الوصول إلى ماء شفاف تمامًا، لأن وجود بعض العكارة الناتجة عن النشا أمر طبيعي.

الأرز الأبيض.. كام مرة؟

قال الشي مصطفي العمدة، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الأرز الأبيض العادي يمكن غسله مرتين إلى 3 مرات بالماء البارد، مع تحريك الحبات برفق ثم تصفيتها جيدًا.

إذا كان الهدف الحصول على أرز مفلفل، فإن غسل الحبوب عدة مرات يساعد على التخلص من جزء من النشا السطحي، لكن طريقة الطهي ونسبة الماء لهما دور أساسي أيضًا.

الأرز المصري

الأرز المصري المستخدم في تحضير الأرز الأبيض أو الأطباق اليومية يمكن غسله عادة مرتين أو 3 مرات.

غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك 

ويفضل عدم فرك الحبوب بقوة أثناء الغسل حتى لا تتكسر، ثم تصفيته جيدًا قبل إضافته إلى الحلة.

الأرز البسمتي

الأرز البسمتي يحتاج عادة إلى غسل أكثر من الأرز الأبيض العادي، ويمكن غسله 3 إلى 4 مرات حتى تقل عكارة المياه بشكل واضح.

وفي بعض وصفات البسمتي، يساعد نقع الأرز بعد غسله على الحصول على حبات أطول وأكثر انفصالًا بعد التسوية، لكن مدة النقع تختلف حسب نوع الأرز وطريقة تحضيره.

الأرز البني

الأرز البني لا يحتاج عادة إلى غسل متكرر، ويمكن شطفه مرة أو مرتين بالماء للتخلص من الأتربة والشوائب السطحية.

ويحتاج هذا النوع إلى وقت أطول في الطهي مقارنة بالأرز الأبيض بسبب احتفاظه بطبقات خارجية من الحبة.

هل لازم المية تبقى شفافة؟

لا، مش شرط إن مياه غسل الأرز تتحول إلى شفافة تمامًا.

الماء الأبيض أو العكر في بداية الغسل يكون غالبًا بسبب النشا الموجود على سطح الحبوب، ومع تكرار الغسل تقل العكارة تدريجيًا.

لذلك لا داعي لغسل الأرز مرات كثيرة جدًا لمجرد الوصول إلى مياه شفافة تمامًا.

هل غسل الأرز كتير يقلل قيمته الغذائية؟

الغسل المتكرر قد يؤدي إلى فقد بعض العناصر الغذائية الموجودة على سطح الأرز، خصوصًا في أنواع الأرز التي تكون مدعمة بالعناصر الغذائية.

لذلك من الأفضل الالتزام بعدد مرات الغسل المناسبة لنوع الأرز وعدم المبالغة.

الطريقة الصحيحة لغسل الأرز

  • ضعي الأرز في وعاء، ثم أضيفي كمية مناسبة من الماء البارد وحركي الحبوب برفق، وبعدها تخلصي من الماء.
  • كرري العملية حسب نوع الأرز، ثم صفيه جيدًا قبل الطهي.
  • ولا تتركي الأرز في الماء لفترات طويلة إلا إذا كانت الوصفة تتطلب النقع، لأن مدة النقع تختلف من نوع إلى آخر.
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غسل الأرز مش واحد.. العدد الصحيح لكل نوع هيفاجئك

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