سحر وشعوذة.. القبض على دجال كرموز

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامى على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته 2 هاتف محمول، بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل.

بمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





