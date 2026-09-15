بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لطفلة من محافظة الشرقية، ظهرت خلاله وهي ترثي جدها المدرس، الذي رحل عن عالمنا قبل أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد.

وظهرت الطفلة خلال طابور المدرسة وهي تلقي كلمات مؤثرة عن جدها، وسط حالة من الحزن، قبل أن يغلبها البكاء أثناء رثائه، في مشهد لامس مشاعر الحاضرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل مع الفيديو، معربين عن حزنهم وتأثرهم بكلمات الطفلة، داعين للمدرس الراحل بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.