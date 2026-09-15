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آخر ساعة قبل الفجر.. إذا كنت تؤخر صلاة العشاء لهذا الوقت فانتبه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

آخر ساعة قبل الفجر.. إذا كنت تؤخر صلاة العشاء لهذا الوقت فانتبه

آخر ساعة قبل الفجر
آخر ساعة قبل الفجر
أمل فوزي

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  عن تأخير صلاة العشاء إلى آخر ساعة قبل الفجر وحكمها، إن صلاة العشاء تكون حاضرًا إذا أديت قبل أذان الفجر، فإذا أذن للفجر، فقد خرج وقتها اتفاقا، وهي بعد ذلك قضاء، بمعنى أن أداء صلاة العشاء بعد أذان الفجر .

صلاة العشاء في آخر ساعة قبل الفجر

وأضاف “عثمان” عن حكم صلاة العشاء في آخر ساعة قبل الفجر ، أنه لا ينبغي أن نؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو آخره إلا لعذر، فإن لم يوجد عذر للمصلي فلا ينبغي عليه التأخير وعليه الصلاة.

وأوضح أن صلاة ركعتين بعد العشاء بمثابة قيام الليل ، منوهًا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي العشاء في الثلث الأول من الليل، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.

وأشار إلى أن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، وينتهي بطلوع الفجر، على القول الراجح، فإن صلاة العشاء مجزئة إذا صليت قبل أذان الفجر بنصف ساعة، إذا كان الأذان يرفع عند طلوع الفجر، لكن تأخيرها عن نصف الليل، لا يجوز من غير عذر شرعي ، ووقت صلاة العشاء يمتد من مغيب الشفق الأحمر بإجماع الفقهاء كما نقله ابن عبد البر وغيره.

وأفاد بأنه اختلف الفقهاء في نهاية وقت صلاة العشاء والراجح المفتى من قول جمهور الفقهاء أن أخر وقتها طلوع الفجر الصادق فمتى صليت صلاة العشاء قبل دخول وقت الفجر فإنها تقع أداء ولكنه خلاف الأولى ما لم تكن هناك ضرورة.

واستشهد بما قال ابن قدامة في المغنى: والأولى أن لا يؤخر صلاة العشاء عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر، على ما مضى شرحه وبيانه، ثم لا يزال الوقت ممتدًا حتى يطلع الفجر الثاني.

هل يجوز صلاة العشاء قبل الفجر

ورد  أنه لا حرج أن تصلى صلاة العشاء قبل الفجر، طالما أن وقت الفجر لم يدخل، حيث إن وقت صلاة العشاء ممتد حتى قبل دخول وقت صلاة الفجر بمقدار يسمح بأداء أربع ركعات وفي هذه الحالة ليس على المصلي إثم ، ويجب أداء الصلاة في وقتها قدر المستطاع لعظم فضلها ، والحرص على عدم خروج وقتها .

وجاء فيه أن أهل العلم اختلفوا في آخر وقت يُصلي فيه الشخص صلاة العشاء حاضرًا، بحيث تكون صلاة العشاء بعد هذا التوقيت «قضاءً»، كما وردأن من العلماء من قال إن وقت صلاة العشاء ممتد إلى آخر ثلث الليل الأول، ومنهم من قال إلى نصفه، ومنهم من قال إلى طلوع الفجر الصادق الذي منه بدء الصوم، وهذا هو الراجح، وعليه الفتوى.

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