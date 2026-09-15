قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم لبحث التطورات في باب المندب
بلومبرج: تكلفة استئجار ناقلة نفط لعبور مضيق هرمز تتجاوز مليون دولار يوميًا
وزارة الحرب الأمريكية: تكلفة الحرب على إيران تتجاوز 33.4 مليار دولار ومخزونات الذخائر تتراجع
دعاء الفجر.. ردد أدعية الرزق والفرج بين الأذان والإقامة
إعجاب فني.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة عن موقف الأهلي من ضم حسام عبد المجيد
التحالف: صواريخ ومسيرات حوثية تستهدف مدناً سعودية وتصيب 13 مدنياً
محاولات للترهيب.. أمريكا تنفي مزاعم إيران بشأن اصطدام ناقلة بلغم في هرمز
4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد
أنقذني بنفسه.. أحمد التهامي يكشف موقفًا خطيرًا مع عادل إمام في أمير الظلام
أذكار النوم الصحيحة الواردة عن النبي.. ماذا كان يقول قبل النوم؟
السكة الحديد تعدل تشغيل عدد من القطارات على عدة خطوط.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

موقع الحادث
موقع الحادث
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثق واقعة تصادم بين سيارة يقودها شاب مصري وأخرى يقودها شخص قيل إنه خليجي، على الطريق الدائري في اتجاه التجمع، وسط مطالبات بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها.

وأظهر الفيديو، بحسب المتداول، نشوب خلاف مروري بين قائدَي السيارتين، قبل أن تتطور الواقعة إلى اصطدام السيارة الأخرى بسيارة الشاب من الجانب، ثم ملاحقتها والاصطدام بها من الخلف أكثر من مرة، ما تسبب في تعرض السيارة لأضرار، وفقًا لما ظهر بالمقطع.

وبحسب رواية صاحب المنشور، فإن سيارته كانت تقل أفرادًا من أسرته بينهم أطفال، مشيرًا إلى أنه حاول إبلاغ قائد السيارة الأخرى بذلك، إلا أنه واصل التصرف بصورة وصفها بالمستفزة، ورد عليه بعبارات من بينها: «أشتريك.. أنا مأمن على العربية وأعمل اللي أنا عاوزه»أنا ممكن أشتريك بالعربية واللي فيها"

وأضاف صاحب المنشور أنه تمكن من اللحاق بالسيارة وإيقافها بعد محاولة قائدها الابتعاد عن مكان الواقعة، مطالبًا الجهات المعنية بفحص الفيديوهات المتداولة والتحقق من تفاصيل الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت ما ورد في روايته.

وتأتي الواقعة وسط حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيل الواقعة أو هوية قائد السيارة، بينما يطالب صاحب المنشور وزارة الداخلية والنيابة العامة بفحص ملابسات الحادث كاملة وتحديد المسؤوليات القانونية.

الدائري مشاجرة سيارة اشتريتك بالعربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

الطالبة المتغيبة آية رضوان

أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

وسام أبو علي

رد حاسم من الأهلي على عودة وسام أبو علي من كولومبوس كرو الأمريكي | خاص

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

السعودية تعلن اكتشاف 110 ملايين طن من مواد تحتوي على اليورانيوم في المدينة المنورة

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

الشاب امام المسجد

صوت الأذان هيرجع.. شاب يستغيث لفتح مسجد بعد شكاوى من الميكروفون

ترشيحاتنا

بيزيرا

أحمد شوقي: بيزيرا اتباع خلاص.. والزمالك سيحصل على 3 ملايين دولار كاش

الزمالك

أحمد الخضري: ما حدث مع بيزيرا من مجلس الزمالك تمثيلية وحشة

منتخب مصر للساق الواحدة

عادل حسني: تتويج تاريخي لمنتخب الساق الواحدة ببطولة روسيا.. وجاهزون لكأس العالم

بالصور

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8

فلوسك راحت على السبلايز.. إليك أكلة اقتصادية وغنية بالفوائد

انفاق المال
انفاق المال
انفاق المال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد