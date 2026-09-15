أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثق واقعة تصادم بين سيارة يقودها شاب مصري وأخرى يقودها شخص قيل إنه خليجي، على الطريق الدائري في اتجاه التجمع، وسط مطالبات بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها.

وأظهر الفيديو، بحسب المتداول، نشوب خلاف مروري بين قائدَي السيارتين، قبل أن تتطور الواقعة إلى اصطدام السيارة الأخرى بسيارة الشاب من الجانب، ثم ملاحقتها والاصطدام بها من الخلف أكثر من مرة، ما تسبب في تعرض السيارة لأضرار، وفقًا لما ظهر بالمقطع.

وبحسب رواية صاحب المنشور، فإن سيارته كانت تقل أفرادًا من أسرته بينهم أطفال، مشيرًا إلى أنه حاول إبلاغ قائد السيارة الأخرى بذلك، إلا أنه واصل التصرف بصورة وصفها بالمستفزة، ورد عليه بعبارات من بينها: «أشتريك.. أنا مأمن على العربية وأعمل اللي أنا عاوزه»أنا ممكن أشتريك بالعربية واللي فيها"

وأضاف صاحب المنشور أنه تمكن من اللحاق بالسيارة وإيقافها بعد محاولة قائدها الابتعاد عن مكان الواقعة، مطالبًا الجهات المعنية بفحص الفيديوهات المتداولة والتحقق من تفاصيل الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت ما ورد في روايته.

وتأتي الواقعة وسط حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيل الواقعة أو هوية قائد السيارة، بينما يطالب صاحب المنشور وزارة الداخلية والنيابة العامة بفحص ملابسات الحادث كاملة وتحديد المسؤوليات القانونية.