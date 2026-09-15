محاولات للترهيب.. أمريكا تنفي مزاعم إيران بشأن اصطدام ناقلة بلغم في هرمز

نفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي «سنتكوم»، الاثنين، صحة مزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن تعرض ناقلة نفط ترفع علم بنما لانفجار واندلاع حريق إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز.

وقالت «سنتكوم» في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن ناقلة النفط «إل غايا» (El Gaia)، التي ترفع علم بنما، تعرضت الشهر الماضي لضربة بصاروخ إيراني أدت إلى تعطّلها عن العمل.

وأضافت أن إيران عاودت خلال عطلة نهاية الأسبوع استهداف الناقلة بطائرة مسيّرة، بينما كانت راسية في المياه قبالة سواحل سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن عملية قطر الناقلة جارية حاليًا بمساعدة شريك إقليمي.

واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية أن الادعاء الصادر عن الحرس الثوري يمثل «مثالًا آخر على أكاذيبه ومحاولاته للترهيب»، متهمة إيران بالسعي إلى عرقلة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وكانت وكالة فارس الإيرانية قد نقلت في وقت سابق عن الحرس الثوري قوله إن ناقلة نفط انفجرت واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز، من دون تحديد توقيت وقوع الحادث.

وفي سياق متصل، أفاد التلفزيون الإيراني بأن الجيش الأمريكي استهدف قاربين إيرانيين بطائرات مسيّرة في جنوب إيران.