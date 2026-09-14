رد حاسم من الأهلي على عودة وسام أبو علي من كولومبوس كرو الأمريكي | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن دخول إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات مع الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم فريق كولومبوس كرو الأمريكي، من أجل إعادته إلى صفوف الفريق.

حقيقة عودة وسام أبو علي للأهلي

وأكد المصدر أن الأهلي لم يتفاوض من قريب أو بعيد مع وسام أبو علي خلال الفترة الحالية، موضحًا أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي، وبالتالي لا توجد أي مفاوضات رسمية أو مباشرة معه بشأن العودة إلى الأهلي.

وأضاف أن موقف اللاعب من الناحية الطبية يمثل سببًا آخر يجعل فكرة التفاوض معه غير مطروحة في الوقت الحالي، في ظل معاناته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، والتي أبعدته عن الملاعب، وبالتالي لن يكون متاحًا للمشاركة في المباريات خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر إلى أن ما يتردد بشأن فسخ وسام أبو علي تعاقده مع كولومبوس كرو الأمريكي لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي تحرت عن موقف اللاعب وتأكدت من استمرار ارتباطه بالنادي الأمريكي.

وشدد على أن الأهلي لا يمكنه الدخول في مفاوضات مع لاعب مرتبط بعقد مع نادٍ آخر، خاصة أن النادي سبق وباع وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو مقابل ما يقرب من 7 ملايين دولار.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن كل ما يتردد عن تحرك الأهلي لإعادة وسام أبو علي خلال الفترة الحالية غير صحيح، وأن اللاعب ليس ضمن الحسابات التعاقدية للنادي في الوقت الراهن.