مبعوث سكرتير الأمم المتحدة للسودان: يتعين إيجاد حل بين جميع أطراف الصراع

قال بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان، إنّ هناك أولويات عاجلة للأمم المتحدة في السودان تتمثل في وقف القتال والعمل من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية، وعلى المدى الأطول يتعين إيجاد حل بين جميع الأطراف والدخول في مفاوضات سلام وصولا إلا وقف إطلاق النار في السودان.

وتطرق في لقاء مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أبرز العقبات التي تحول دون جمع الأطراف السودانية حول طاولة تفاوض واحدة، موضحًا، أن المشكلة تتمثل حاليا في استمرار القتال، فهناك عدة بؤر ساخنة في البلاد لا تزال الحرب مستمرة فيها.

وتابع: "لقد عدت للتو من الخرطوم وهناك خطط، ولكن للأسف، هناك خطط للحرب، ولا يزال العديد من الأطراف يفكرون في تحقيق نصر نهائي أو على الأقل تحقيق مكاسب عسكرية وهم يمضون في هذا الاتجاه".