مع بداية العام الدراسي، تلاحظ بعض الأمهات أن الطفل يعود من المدرسة وهو يشعر بالتعب والإرهاق، وقد يفضل النوم أو الجلوس دون ممارسة أنشطته المعتادة، وهو أمر قد يكون طبيعيًا في الأيام الأولى بسبب تغير مواعيد النوم والاستيقاظ وزيادة المجهود البدني والذهني.

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

لكن استمرار الإرهاق يوميًا أو ظهوره بشكل مبالغ فيه قد يكون علامة تستحق الانتباه، خاصة إذا صاحبه شحوب أو صداع أو دوخة أو ضعف في التركيز، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أسباب إرهاق الطفل بعد المدرسة

1. قلة النوم

يحتاج الطفل إلى عدد ساعات نوم مناسب لعمره، ومع بدء الدراسة قد يضطر إلى الاستيقاظ مبكرًا بعد فترة من السهر خلال الإجازة. عدم الحصول على نوم كافٍ يؤدي إلى الشعور بالتعب والنعاس وضعف التركيز خلال اليوم الدراسي.

لذلك من الأفضل تثبيت موعد النوم والاستيقاظ قدر الإمكان، وتقليل استخدام الهاتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

2. عدم تناول وجبة الإفطار

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

ذهاب الطفل إلى المدرسة دون تناول وجبة إفطار متوازنة قد يجعله يشعر بالجوع والإرهاق خلال اليوم، خاصة مع المجهود البدني والذهني.

ويفضل أن تحتوي وجبة الإفطار على مصادر متنوعة من الغذاء، مثل البيض أو الجبن مع الخبز، إلى جانب الفاكهة أو الخضروات، حسب ما يناسب الطفل.

3. قلة شرب المياه

قد ينشغل الطفل في المدرسة عن تناول المياه، خصوصًا أثناء الحصص والأنشطة، ما قد يؤدي إلى الشعور بالصداع والتعب وصعوبة التركيز.

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

لذلك يجب أن تصطحب الأم زجاجة مياه مناسبة مع الطفل، مع تذكيره بالشرب على مدار اليوم.

4. سوء التغذية

اعتماد الطفل بشكل متكرر على الحلويات والمشروبات المحلاة والمقرمشات بدلًا من الوجبات المتوازنة قد لا يوفر احتياجات جسمه من العناصر الغذائية الضرورية.

ويفضل التنويع في الطعام والحرص على وجود مصادر للبروتين والخضروات والفاكهة والحبوب ضمن النظام الغذائي.

5. المجهود البدني الزائد

المشي لمسافات طويلة، صعود السلالم، حصص التربية الرياضية والأنشطة المدرسية قد تجعل الطفل يشعر بالإجهاد عند العودة إلى المنزل، خاصة في الأيام الأولى من الدراسة.

وفي هذه الحالة يحتاج الطفل إلى الراحة وتناول وجبة مناسبة والحصول على قدر كافٍ من السوائل.

6. التوتر والضغط النفسي

ليس كل تعب عند الطفل سببه جسديًا، فقد يشعر بعض الأطفال بالإرهاق نتيجة القلق من المدرسة أو الامتحانات أو التعامل مع زملاء جدد أو الخوف من المعلمين.

وتحتاج الأم إلى ملاحظة سلوك الطفل، وهل بدأ يعاني من العصبية أو البكاء أو رفض الذهاب إلى المدرسة أو اضطرابات النوم بالتزامن مع الإرهاق.

7. مشكلة صحية تحتاج إلى تقييم

إذا كان التعب مستمرًا ولا يتحسن مع النوم والغذاء الجيد والراحة، فقد يحتاج الطفل إلى تقييم طبي لاستبعاد أسباب صحية مختلفة، خصوصًا إذا ظهرت أعراض أخرى مثل الشحوب، فقدان الوزن، الدوخة المتكررة، ضيق التنفس، الخمول الشديد أو ضعف الشهية.

ولا يفضل إعطاء الطفل الحديد أو أي مكملات غذائية من تلقاء النفس لمجرد الشعور بالتعب، إذ يجب تحديد سبب المشكلة أولًا واستشارة الطبيب عند الحاجة.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

يمكن للأم متابعة الطفل إذا كان الإرهاق بسيطًا ومرتبطًا بتغيير روتين النوم أو زيادة النشاط مع بداية الدراسة. أما إذا استمر التعب لفترة أو كان شديدًا أو صاحبه أعراض أخرى، فمن الأفضل استشارة طبيب الأطفال لتقييم الحالة وتحديد السبب.

كما يجب الانتباه إلى التغيرات المفاجئة في نشاط الطفل أو شهيته أو وزنه أو نومه، وعدم اعتبار كل حالات الإرهاق مجرد نتيجة للمدرسة.

نصائح تساعد طفلك على استعادة نشاطه

يمكن للأم مساعدة طفلها من خلال تنظيم مواعيد النوم، وتقديم وجبات متوازنة، والاهتمام بشرب المياه، وعدم الاعتماد على الحلويات والمشروبات السكرية كبديل للوجبات.

كما يجب منح الطفل فترة راحة بعد العودة من المدرسة، مع تخصيص وقت مناسب للعب والنشاط البدني، وتجنب الضغط عليه مباشرة بالمذاكرة بمجرد دخوله المنزل.